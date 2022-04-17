SRF: украинский кризис подталкивает Швейцарию к озёрной энергетике — но не всё так просто

На фоне украинского кризиса цены на энергоносители растут и в Швейцарии, поэтому местные компании ищут альтернативы иностранным энергоресурсам. Как сообщает телеканал SRF, одним из вариантов является озёрная термальная энергетика: районы вблизи озёр можно отапливать, а в летнее время — охлаждать при помощи озёрной воды. Правда, реализация таких проектов требует времени, а использовать их можно только рядом с водоёмами.

Из-за военных действий на Украине цены на энергоносители зашкаливают, и многих домовладельцев и компании может ждать сюрприз, когда они получат следующий счёт за отопление, отмечает швейцарский телеканал SRF. Возобновляемые источники энергии, такие как фотовольтаика или геотермальные зонды, предлагают альтернативу.

Многие этого не знают, но, если вы живёте у озера, у вас под боком, по сути, есть огромная система отопления и кондиционирования, подчёркивает SRF. Озёрная тепловая энергия, то есть производство энергии из озёрной воды, обладает большим потенциалом. В 2021 году исследование, проведённое кантоном Тургау, показало, что использование тепла озёр может заменить около 10% энергии, получаемой сейчас из природного газа или нефти.

Поэтому по всей Швейцарии существуют соответствующие проекты озёрной термальной энергетики, например, на озере Волен около Берна, на Цюрихском и Боденском, Цугском и Женевском озёрах. Однако крупнейший в стране озёрный термальный проект, который должен обеспечить теплом 7 тыс. домохозяйств, реализуется сейчас на озере Люцерн.

Надвигающаяся нехватка газа даёт толчок развитию озёрной энергетики, продолжает швейцарский телеканал. Ещё один масштабный проект строится в регионе Биль: энергетическая установка на озере Биль обойдётся в 50 млн швейцарских франков. Со следующей осени она будет использоваться для обогрева и охлаждения около 1 тыс. жилых домов вблизи озера в Биле и Нидау.

Однако подобные проекты требуют выдержки, говорит управляющий директор энергетического объединения Bielersee Мартин Камбер. Первые идеи появились ещё в 2014 году, и вскоре после этого Бернский университет прикладных наук заявил о своей заинтересованности в том, чтобы отапливать новый кампус у озера с помощью возобновляемых источников энергии, и таким же образом охлаждать его летом. Только такое двойное использование делает проект озёрной энергии экономически выгодным для энергетической сети, пояснил Камбер.

Но из-за спора об отчуждении недвижимости с её владельцем начало строительства откладывалось всё дальше и дальше. В худшем случае начало строительства может быть отложено до 2026 года. Это раздражает, но с этим приходится жить, говорит Камбер. С прошлого лета ведётся строительство инфраструктуры, чтобы с осени первые дома в Нидау и Биле могли отапливаться озёрной водой.

Что касается технической стороны процесса, это происходит так: озёрная вода подаётся на берег с глубины примерно 20—40 м. На этой глубине вода прогревается примерно на 4—10 °С. Через так называемый теплообменник тепловая энергия поступает в отдельный контур. После прохождения через контур озёрная вода возвращается в озеро чистой и невредимой.

В Шпице на озере Тун ситуация несколько иная. Отрезвляющий вывод после технико-экономического анализа заключался в том, что «плотность тепловой сети вблизи озера слишком мала — и поэтому проект неэкономичен». Для того чтобы озёрный термальный проект был экономически жизнеспособным, необходимо больше потребителей этой энергии, а также чтобы эти потребители были более крупными.

Тем не менее депутат местного совета Марианна Хайоз Вагнер, ответственная за Шпиц, пока не хочет списывать озёрную энергетику со счетов — именно из-за текущих событий на энергетическом рынке. Озёрная энергия также означает уменьшение зависимости от иностранных источников энергии, отмечает швейцарский депутат. «Вот почему местное тепло может стать более привлекательным и вскоре будет более конкурентоспособным на рынке», — заключает телеканал SRF.