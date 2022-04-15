Spiegel: Германия могла бы покупать СПГ, но строительство порта приёма ещё только планируется

Зависимость Германии от России в сфере энергетики огромна — таково следствие ошибочного исторического развития ГДР, поясняет немецкий журнал Der Spiegel. Ни одна другая страна на Западе и во всём мире не покупает у России так много природного газа. Альтернативой мог бы стать сжиженный газ из США, Катара или Австралии, однако у Германии до сих пор нет собственного терминала для приёма СПГ — его строительство пока только планируется, и на реализацию проекта потребуется несколько лет.
Мало какие западные страны настолько зависимы от импорта российской энергетики, как Германия. Почти 50 процентов каменного угля и 34 процента нефти поступают из России. Экстремальная зависимость в газовой сфере. Более половины объёма газа, который использовался здесь, в стране, до начала военных действий, приходит из России. Ни одна другая страна в ЕС — и, на самом деле, даже во всём мире — не импортирует так много российского природного газа, как Германия.
То обстоятельство, что страна угодила в такую пикантную ситуацию, является следствием ошибочного исторического развития. С 70-х годов Федеральная республика всё больше делала ставку на газ как источник энергии. С отказом от угля и ядерной энергии росла зависимость от крупного поставщика — России.
Свою роль также играют другие местные особенности. Например, оба крупных нефтеперерабатывающих завода в Саксонии-Анхальт и Бранденбурге до сих пор снабжаются по российским трубопроводам. Это также наследие ГДР.
Намного больше 90 процентов объёма местной потребности в природном газе в настоящее время импортируется по газопроводам — в первую очередь, из трёх государств: России, Норвегии и Нидерландов. Поставки из Норвегии и Нидерландов повысить уже нельзя. Другие возможные варианты — Азербайджан, Алжир и Марокко.
Альтернативой мог бы стать так называемый сжиженный газ, СПГ, который можно поставлять танкерами из добывающих стран, таких как США, Катар или Австралия. Однако у Германии всё ещё нет собственного порта для приёма СПГ — его строительство пока только планируется. Поэтому федеральное правительство сейчас проверяет возможные места расположения в Северном и Балтийском морях, в которых в ближайшем времени, уже к зиме 2022—2023 года, могут начать работу плавучие терминалы. Планируемые терминалы СПГ на суше через несколько лет смогут даже превзойти по объёмам поставки российского природного газа.
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