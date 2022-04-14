Handelsblatt: падение ВВП, безработица и инфляция — немецкие экономисты описали последствия отказа от российского газа

Эмбарго на поставки российского газа погрузит немецкую экономику в глубокую рецессию, пишет Handelsblatt, ссылаясь на анализ пяти ведущих немецких экономических институтов. Согласно прогнозам, в случае прекращения поставок газа из России Германию ждут сильный спад ВВП, резкое увеличение безработицы и инфляция.

В минувший вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр экономики ФРГ Роберт Хабек провели встречу с представителями немецкого бизнеса, сообщает Handelsblatt. На мероприятии присутствовали главы таких концернов, как Airbus, BASF, Allianz, Bosch, Siemens и Mercedes. Как отмечает издание, обсуждалась и самая щекотливая на данный момент тема — возможность введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов.

В Германии согласились с недавним решением ЕС об эмбарго на поставки российского угля, напоминает издание. Кроме того, Берлин не полностью отрицает возможность эмбарго на нефть, однако сильная зависимость от российского газа вынуждает немецкое правительство противиться полному эмбарго энергоресурсов.

Между тем, пять ведущих немецких экономических институтов составили свой анализ ситуации при полном эмбарго на российские энергоресурсы: как отмечает Handelsblatt, результаты этих исследований ставят Берлин в ещё более тяжёлое положение. Согласно новейшим подсчётам, остановка поставок российских энергоресурсов приведёт к тому, что немецкая экономика погрузится в глубокую рецессию.

В исследованиях говорится, что энергетическое эмбарго приведёт к тому, что в 2023 году ВВП ФРГ упадёт на 2,2%. Таким образом, экономике будет нанесён ущерб в размере около €200 млрд. Кроме того, число безработных вырастет на 418 тыс. человек. Экономисты также предупредили об инфляции, которая уже в 2022 году составит 7,3%.

При этом Министерство экономики ФРГ в первую очередь опиралось на прогноз Института макроэкономики и исследования конъюнктуры, пишет Handelsblatt. Согласно подсчётам института, в случае если российский газ удастся заменить наполовину, то падение ВВП в нынешнем году составит 6%. Если же альтернативных источников газа не хватит для восполнения хотя бы половины немецкой газовой потребности, то экономический ущерб будет таким массивным, что его трудно подсчитать.