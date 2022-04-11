Глава BASF об энергетическом эмбарго против России — наивные немецкие моралисты уничтожат экономику Германии

В случае полного отказа от российского газа, «колёса химической промышленности» в Германии остановятся, предостерегает глава немецкого концерна BASF Мартин Брудермюллер. И больше всего его поражает то, что многие «наивные моралисты» на высоких постах не осознают истинных последствий этого. Эмбарго способно полностью уничтожить немецкую экономику, передаёт его слова Frankfurter Allgemeine.

Боевые действия на Украине заставили генерального директора немецкого химического концерна BASF Мартина Брудермюллера усомнится во всём, что он знал до сих пор, сообщает Frankfurter Allgemeine. Если глава Кремля Владимир Путин остановит поставки газа в Германию или Берлин введёт на них эмбарго, «колёса химической промышленности остановятся», предостерегает он.

И это к тому же произойдёт на фоне масштабной трансформации производства в концерне, продукцию которого руководство хочет сделать климатически нейтральной, объяснил он. Для этого внутри предприятия проводится электрификация оборудования. При этом Брудермюллер всегда выступал за развитие возобновляемых источников энергии. Он хотел быть во главе зелёного движения, так как экологичный подход обеспечивает компании преимущество на международном рынке. Но для трансформации необходимо время, а отказ от российского газа поставит её под угрозу.

Очень сильно в сложившейся ситуации Брудермюллера поражает то, что многие люди в стране, в том числе и те, кто занимает высокое положение, не понимают, как работает производственная цепочка. Они не осознают, в чём заключается основа благосостояния Германии и как работает её промышленность, и даже не представляют, как отразится на экономике остановка химического производства и отсутствие лаков, пластика, пеноматериалов, удобрений и даже лекарств.

«Наивные моралисты», осуждающие боевые действия России на Украине, способны полностью уничтожить немецкую экономику. У Брудермюллера даже «лопнуло терпение», когда он услышал, как один известный экономист назвал газовый бойкот приемлемой мерой. По словам главы BASF, главные сторонники такого подхода — это те, кто не несёт никакой ответственности.

Немецкий предприниматель испытывает настоящие «физические боли», представляя себе, как будет в будущем выглядеть газовое обеспечение Европы. Вместо закупок дешёвого российского голубого топлива, сланцевый газ из США сначала будут преобразовывать в жидкую форму, потом перевезоить через океан на танкерах в Европу, а там его в ходе трудоёмкого процесса обратно превращать в газ. Последствия украинского кризиса европейская и немецкая промышленности будут ощущать ещё долго, даже после того, как прекратятся выстрелы. США же будут получать газ за шестую часть той цены, которую станут платить европейцы. При этом Китай и Индия, не присоединившиеся к санкциям, уже сегодня удешевили своё производство на 20%.

Боевые действия на Украине угрожают не только газовому снабжению Германии и её отношениям с Россией, но и глобализации, отметил Брудермюллер. Лично его происходящее очень сильно беспокоит. Дело в том, что BASF — один из самых крупных иностранных инвесторов в Китае, и концерн уже приступил к строительству там крупной производственной площадки стоимостью $10 млрд. Это самая большая одноразовая инвестиция для компании. Теперь же из-за её пророссийской позиции Поднебесную на Западе могут начать всё больше воспринимать как противника, из-за чего и этот проект перейдёт в политическую плоскость, опасается Брудермюллер.