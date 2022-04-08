Reuters: эмбарго на поставку российских энергоресурсов не станет для экономики России смертельным ударом

Гипотетическое эмбарго на поставку российских энергоресурсов со стороны ЕС не станет смертельным ударом для финансов России, пишет Reuters. Москва всё ещё обладает большим запасом финансовых резервов: кроме того, на руку ей играют высокие цены на энергию, в первую очередь, на нефть. Более того, Россия может перенаправить часть своих поставок другим покупателям, таким как Китай и Индия.
На первый взгляд, эмбарго на российские энергоресурсы выглядит смертельным ударом для финансов России в условиях, когда российской экономике уже прогнозируют спад на 15% в этом году, пишет Reuters.
Однако российский бюджет может оказаться весьма устойчивым, отмечает издание. Только за прошлый год чистая прибыль России от экспорта газа и нефти составила $125 млрд. На руку Москве сыграют также повышенные цены на энергетику: в прошлом году цены на сырую нефть находились в районе $70 за баррель, а сейчас нефть торгуется на уровне $108. Как отмечает издание, это означает, что Россия может без потерь для себя сократить свой экспорт нефти на треть. Кроме того, в случае введения эмбарго, цена на нефть возрастёт ещё значительней.
Ещё одним фактором в пользу России является то, что нефть, в отличие от газа, легко перенаправить другим покупателям, пишет Reuters. В дополнение к этому возможная девальвация рубля — лишь рублёвый доход от экспорта энергоресурсов.
Помимо прочего, в распоряжении у России по-прежнему есть около $160 млрд незамороженных резервов, а также ещё $50 млрд бюджетных сбережений, отмечает Reuters. Использование этих средств даст Москве время, которое можно будет использовать на экспорт своих энергоносителей другим покупателям, таким как Китай и Индия. Резюмируя, Reuters пишет, что предупреждения Кремля о возможном отключении от газа не являются пустой угрозой, а возможное эмбарго ЕС на поставку российских энергоресусров не приведёт к быстрому завершению украинского кризиса.
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