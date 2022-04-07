SRF: бойкот газа из России вызовет в Германии дефицит во всех сферах жизни

Сначала идея «немного помёрзнуть ради свободы» казалась в Германии привлекательной как знак солидарности с Украиной. Однако теперь немцы начинают понимать, что всё не так просто, отмечает швейцарский телеканал SRF. О полном бойкоте российского газа в стране не может быть и речи, потому что тогда в работе промышленности начнутся перебои, и это приведёт к внезапному дефициту во всех сферах жизни.

Идея бывшего президента Германии Йоахима Гаука прозвучала подкупающе и как знак солидарности: немного помёрзнуть ради свободы и обойтись без российской энергии, отмечает швейцарский телеканал SRF. Это было через несколько дней после начала российской спецоперации на Украине, когда первые беженцы прибыли в Берлин и волна сочувствия прокатилась по Германии. Ясное дело: ради свободы можно немного и помёрзнуть.

Но правда ли это? Теперь, несколько недель спустя, люди в Германии смотрят на ситуацию более трезво, подчёркивает SRF. Это больше, чем «немного помёрзнуть». Промышленность предупреждает, что если сейчас перекрыть российский газовый кран, то экономика пойдёт ко дну. Доменные печи придётся останавливать при помощи сложных процедур, которые займут несколько дней, а то и недель. А после отключения печи могут даже сломаться. Они созданы не для того, чтобы быть выключенными, а для того, чтобы работать.

Люди начинают понимать, как всё взаимосвязано: если химический гигант BASF в Людвигсхафене прекращает свою деятельность, повсюду внезапно возникает нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стёкла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность будет испытывать недостаток важных ингредиентов, фармацевтическая промышленность также пострадает.

Внезапно повсюду возникнет дефицит. Многие говорят о том, что благосостояние будет под угрозой и газ совершенно необходим. Министр зелёной экономики и климата отправляется в Катар, чтобы найти нового поставщика газа. Однако для того, чтобы полностью заменить российский газ, потребуется несколько лет, отмечает швейцарский телеканал.

Министру экономики Роберту Хабеку об этом известно, как и канцлеру Олафу Шольцу. Поэтому о полном бойкоте российского газа не может быть и речи — вместо этого они предпочтут поставлять оружие Украине. «Это немного облегчает муки совести», полагает швейцарский журналист, — ведь счета за газ помогают финансировать спецоперацию России на Украине. В ближайшие несколько дней стратегия, вероятно, останется прежней: никакого газового бойкота, никакого перекрытия российского газопровода.

Однако давление растёт: ХДС уже давно хочет ввести эмбарго на газ из России — но этого легче требовать, когда не несёшь ответственности, потому что не входишь в правительственную коалицию. Но даже внутри «светофорных» партий Шольца слышен гул: каждый день раздаются новые голоса, призывающие к отказу от российского газа или, по крайней мере, рассматривающие такую возможность. Их всё ещё наказывают за это, как это недавно произошло с министром обороны Кристиной Ламбрехт.

Сейчас остро стоит вопрос о том, кто вообще втянул Германию в нынешнюю ситуацию. Украинский посол уже несколько дней подвергает нападкам президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, который даже объяснился и признал, что неправильно оценил Владимира Путина. Что касается Ангелы Меркель, максима её политики в отношении России — экономические связи гарантируют мир — теперь считается полностью провальной.

«Замёрзнуть ради свободы» — да, это было бы почти романтично. Но реальность, как знают опытные люди, редко бывает романтичной, заключает швейцарский телеканал SRF.