Handelsblatt: глава Федерального сетевого агентства Германии предупредил о разрушительных последствиях нехватки газа

Перебои в поставках газа грозят Германии разрушительными последствиями для предприятий, рабочих мест и цепочек поставок, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью для Handelsblatt. Кроме того, Мюллер выразил уверенность в том, что все текущие контракты по газу будут выполнены.

В своём интервью для Handelsblatt глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил о том, что разделяет позицию правительства ФРГ относительно эмбарго на поставки российского газа. Мюллер подчеркнул, что перебои с поставками голубого топлива грозят разрушительными последствиями для немецких предприятий, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов.

«Мы концентрируем свою работу на том, чтобы не допустить нехватки газа», — заявил Мюллер. Он также рассказал о том, что регулярно получает письма от немецких предприятий, описывающих свою срочную зависимость от газа.

Кроме того, Мюллер выразил беспокойство по поводу того, что газовое хранилище Gazprom Germania GmbH в Рёдене заполнено менее чем на 1%. Мюллер отметил, что такой показатель близок к «техническому нижнему пределу». В этой связи он назвал позитивным работу над новым федеральным законом, который предпишет обязательный определённый уровень заполненности для газохранилищ. Также Мюллер выразил уверенность, что все текущие контракты на поставку газа будут выполнены.

Мюллер также прокомментировал ситуацию вокруг Gazprom Germania GmbH, заявив, что попечительское управление со стороны Федерального сетевого агентства Германии не является национализацией.