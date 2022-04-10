FAZ: за спиной Германии прячутся и другие противники полного отказа от российской энергии

Германия не единственный виновник того, что Евросоюз не может принять против России более жёсткие энергетические санкции, сообщает Frankfurter Allgemeine. На самом деле в этом вопросе её поддерживают Австрия и Венгрия. А ещё за спиной Берлина прячутся и другие противники полного отказа от российских угля, нефти и газа, а именно Франция, Испания и Бельгия, объясняет автор статьи Вернер Мусслер.

Среди немецких экономистов и брюссельских дипломатов популярно мнение, что именно Германия из-за её энергетической зависимости от России — «главный виновник» того, что ЕС не может принять против Кремля более жёсткие санкции, пишет Frankfurter Allgemeine. И это подтверждает то обстоятельство, что под давлением Берлина европейское эмбарго на российский уголь будет введено не через три, как предлагалось изначально, а через четыре месяца.

Конечно, в этом вопросе Германию поддержали Австрия и Венгрия, которые так же сильно зависят от энергопоставок из России, отмечает автор статьи Вернер Мусслер: «Но наивно было бы полагать, что трёх стран достаточно, чтобы изменить предложение Еврокомиссии — учитывая то, что Польша и страны Прибалтики прямо требуют вести себя с Россией жёстче».

Дело в том, что за Германией прячутся и другие страны, которые не хотят полностью отказываться от российской энергии, например, Франция, Испания и Бельгия. Все они также озабочены тем, чтобы санкции не нанесли их экономикам большой урон. Это косвенно подтвердил и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявив, что зависимость от российской энергии — это «не исключительно немецкая, а общеевропейская проблема».

С газом и нефтью дела обстоят схожим образом, продолжает издание. Новый, шестой пакет санкций, включающий штрафные меры против российского чёрного золота, будет предложен только тогда, когда можно будет рассчитывать на широкую поддержку стран — членов ЕС. А до этого ещё далеко, ведь многие правительства опасаются резкого скачка цен на бензин. «Можно идти только шаг за шагом, и тут ничего не изменится: нам нужно следить за тем, чтобы санкции не нанесли экономике ЕС больший урон, чем России», — заявили в Брюсселе. Из-за эмбарго на газ у многих государств также возникнут серьёзные проблемы.

Но не стоит забывать, что пятый пакет санкций включает в себя не только отказ от поставок угля из России, напоминает Мусслер. В рамках него от платёжной системы SWIFT будут отключены ещё четыре российских банка, а активы их клиентов — полностью заморожены. Также будут введены ограничения на экспорт в Россию высокотехнологической продукции. Запреты на импорт коснутся российских водки, икры, цемента, а также древесины. При этом пополнится список россиян, против которых будут приняты персональные санкции: их активы будут заморожены, а также им будет запрещён въезд на территорию ЕС.