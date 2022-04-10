Глава Bosch: отказавшись от российского газа, Германия подорвёт основу своего экономического могущества

Немецкая экономика не может отказаться от российского газа, заявил глава Bosch Стефан Хартунг в своём интервью для Handelsblatt. По словам Хартунга, последствия эмбарго на российский газ будут куда значительнее последствий пандемии и преодолеть их будет куда труднее.

Из-за антироссийских санкций значительная часть поставок компании Bosch в Россию была приостановлена, рассказал новый глава компании Стефан Хартунг в своём интервью для Handelsblatt. Однако у компании есть ещё не попавшие под санкции области взаимодействия с российскими клиентами — и Bosch не собирается их прекращать, отметил Хартунг.

«Мы несём ответственность за всех наших сотрудников. Почти за 360 человек на Украине и 3500 человек в России. Мы продолжаем выплачивать зарплату, в том числе и в тех сферах, где пока не ведётся работа», — приводит издание слова Хартунга.

Глава Bosch также подчеркнул, что его компания нуждается в поставках российского газа. «Факт в том, что нам нужен газ для производства. Bosch покрывает 20 процентов своей потребности в энергии за счёт газа. Если Германия в одностороннем порядке откажется от российского газа, то разрушатся важные элементы цепочек поставок, причём не только у Bosch. Поэтому я решительно выступаю против быстрого отказа от поставок газа», — заявил Хартунг.

Хартунг предупредил, что в случае остановки поставок газа компании грозит почти незамедлительная остановка всего промышленного производства. Он также отметил, что последствия эмбарго на газ будут куда значительнее последствий пандемии и преодолеть их будет куда труднее. Глава Bosch заявил, что эмбарго на российский газ приведёт к тому, что Германия уничтожит промышленную основу своего экономического могущества.

Кроме того, Хартунг выразил сомнение в том, что в нынешней ситуации мир разделяется на два лагеря. Он отметил, что современный мир настолько плотно сплетён глобальными цепочками поставок, что представить разделение, как в годы холодной войны, уже практически невозможно.