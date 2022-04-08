Focus Online: немецкие граждане всё чаще сталкиваются с финансовыми трудностями из-за цен на энергию

Резкий рост цен на энергию в Германии привёл к финансовым трудностям для многих немецких граждан, пишет Focus Online. Отмечается, что спровоцированная расходами на энергию инфляция отражается на потребителях и рискует распространиться не только на газ, бензин и электричество, но и на прочую продукцию.

В начале года многие немецкие энергетические компании начали повышать свои тарифы, что привело к значительному росту цен на газ и электричество для многих потребителей, пишет Focus Online. Согласно опросу, проведённому Postbank, всё большее количество граждан сталкивается с финансовыми проблемами: почти каждый седьмой немец испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить свои дневные расходы.

Высокие цены на энергию привели к тому, что инфляция за март составила 7,3%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет: как отмечает Focus Online, ситуация с ценами может стать ещё более напряжённой. В сравнении с прошлым годом затраты на энергию для предприятий выросли на 70%, а на целый ряд необходимых ресурсов — примерно на 20%. Все эти возросшие затраты отразятся на потребителях, причём цены повысятся не только на газ, бензин и электричество, но и на продукты питания, мебель и прочее.

Как отмечает Focus Online, правительство ФРГ намерено выделять финансовую помощь, однако его меры слабо помогают малоимущим слоям населения. Кроме того, накачка экономики деньгами только подогревает инфляцию. Многие эксперты считают, что инфляция должна быть остановлена путём повышения ключевых ставок со стороны ЕЦБ.