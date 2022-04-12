Welt: в ЕС хотят отказаться от российских нефти и газа, но альтернатив мало

В ЕС согласовывают новый пакет санкций против России, который включает в себя и эмбарго на нефтяные поставки, сообщает Welt. На встрече со своими европейскими коллегами в Люксембурге министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о стремлении Берлина полностью отказаться от ископаемых источников энергии, но тогда остро встаёт вопрос об альтернативах, рассказывает немецкий телеканал.

Отказ от российской нефти. В Люксембурге министры иностранных дел ЕС хотят согласовать новый пакет санкций против России. В него входит эмбарго на нефтяные поставки из России, что должно сделать Европу более независимой.

АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии: Мы как представители немецкого правительства дали чётко понять, что стремимся к полному отказу от ископаемых источников энергии <…>. Чтобы этого можно было добиться в ЕС, необходим совместно согласованный план.

Недавно немецкое правительство объявило, что к концу года Германии нужно стать независимой от поставок нефти из России. К тому же в плане газа всё острее встаёт вопрос по поводу альтернатив. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер поднял дискуссию по поводу спорного метода фрекинга, при котором газ добывается из породы химическим путём. Это опасно для окружающей среды, но реализуемо.

ШАРЛОТТА КРАВЧУК, председатель комиссии по изучению фрекинга: Любые подземные работы связаны с риском. Но есть определённые технологические вещи, которые мы освоили.

К тому же потенциал огромен. В Германии можно добыть 2,8 триллиона кубометров природного газа. Для сравнения, ежегодно в стране расходуется 90 миллиардов кубометров. И всё же у немецкого правительства пока ещё нет никаких планов по развитию фрекинга, заявил министр экономики Хабек.

РОБЕРТ ХАБЕК, министр экономики Германии: Мы должны как можно скорее отказаться от природного газа. Это означает развитие электрофикации и активное внедрение водородной энергетики. А это не лучшая причина для инвестиций во фрекинг и природный газ.

В поисках других альтернатив производитель тракторов DOLZ представил этот работающий на водороде мотор. В других местах должны помочь вот такие плавающие парки солнечных батарей.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2022 года.