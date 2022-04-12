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Das Erste: последствия санкций ощущаются уже во всех сферах немецкой экономики

Материал представлен в переводе ИноТВ
Штрафные меры и боевые действия на Украине уже сейчас оказывают ощутимое влияние на экономику Германии, сообщает Das Erste со ссылкой на объединения предприятий. Эксперты считают, что страна приближается к «реальной ситуации дефицита», а эмбарго на газ может вообще привести к полной остановке экономики. К трудностям стоит готовиться и потребителям, ведь бизнес уже анонсировал повышение цен на товары и услуги, рассказывает немецкий телеканал.

Последствия санкций и боевых действий отчётливо ощущаются уже во всех сферах, говорят объединения предприятий.

МАРТИН ВАНСЛЕБЕН, Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии: В данный момент мы приближаемся к реальной ситуации дефицита, у которой есть опасный потенциал.
 
На прошлой неделе в дополнение к уже принятым санкциям ЕС ввело эмбарго на уголь. Но призывы к новым штрафным мерам звучат всё громче.
 
ШАРЛЬ МИШЕЛЬ, председатель Европейского совета: Я думаю, что рано или поздно понадобится принять меры, касающиеся газа и нефти.
 
Но немецкое правительство и предприятия в равной степени опасаются, что как раз именно остановка поставок газа ударит по Германии сильнее, чем по России.
 
МАРТИН ВАНСЛЕБЕН: Экономика просто встанет. Это будет беспрецедентная ситуация, по крайней мере со времён окончания Второй мировой.
 
Многие эксперты также предостерегают от введения газового эмбарго, хотя и не все. В качестве альтернативы они предлагают ввести пошлины на российские газ и нефть. По крайней мере предприятия надеются, что им будет полегче после того, как правительство предоставит им пакет помощи, представленный в конце недели.
 
МАРТИН ВАНСЛЕБЕН: С другой стороны — и это тоже правда — немецкое правительство не пользуется всеми возможностями, которые предоставил ей ЕС.
 
От хода боевых действий и решений политиков в Брюсселе и Берлине будет зависеть, как тяжело придётся предприятиям. Так или иначе мы, потребители, должны в любом случае готовиться к дополнительным трудностям. По информации Института экономических исследований IFO, уже сейчас большая часть предприятий планирует поднять цены в ближайшие месяцы.
 
Дата выхода в эфир 11 апреля 2022 года.
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Das Erste Германия Европа
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