Антироссийская санкционная политика Берлина приведёт к краху во всех сферах немецкой экономики, предостерегает Compact. Германия итак «по уши в долгах», но при этом продолжает финансировать боевые действия на Украине, недоумевает автор статьи. Вместо этого ей нужно заключить с Россией мирный договор, а также сделать ряд шагов на пути к национальному освобождению, советует немецкий журналист.

Антироссийская санкционная политика министра экономики Германии Роберта Хабека не только противоречит интересам его страны, но и принципам партии зелёных, в которой он состоит, пишет Compact. Дело в том, что американский сланцевый газ, который он предлагает покупать вместо российского, наносит экологии гораздо больший вред, загрязняет землю и отравляет грунтовые воды. Да и к тому же его поставка на танкерах через Атлантический океан приводит к большим выбросам углекислого газа.

При этом строительство терминалов для приёма СПГ займёт как минимум два года и обойдётся приблизительно в €1 млрд, отмечает автор статьи. А ведь Германия, о чём предостерегают эксперты, «по уши в долгах». Так что всё происходящее напоминает «экономическое самоубийство», констатирует Compact.

Вместо этого нужно заключить мирный договор с Россией. Он должен гарантировать военный нейтралитет и невступление в НАТО Украины. Расширение альянса на восток было политической ошибкой со стороны Запада в отношениях с главой Кремля Владимиром Путиным. Нужно отказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому в дальнейших поставках оружия и «отозвать» его, потому что он только «подливает масла в огонь», срывая мирные переговоры.

В такой ситуации помогут только решительные шаги, убеждён автор. По его словам, Германии необходимо бороться за национальное освобождение. И для этого для начала выйти из НАТО и ЕС, перестать быть вассалом США и избавиться от американских войск на своей территории. Также отказаться от европейского стабилизационного механизма и перестать погашать долги других стран. Ввести высокие налоги на продукцию из неевропейских стран, заставить иностранные концерны, работающие в Германии, платить налоги в немецкую казну. Также автор призывает отказаться от импорта сельскохозяйственной и промышленной продукции из стран, которые находятся далеко от ФРГ, и имплементировать в этой сфере принцип региональности.

Compact советует распустить парламент и вдвое уменьшить его численность. Снизить подоходный налог до 20%, отменить налог на добавленную стоимость, а также другие сборы, созданные для выкачивания из граждан денег. Ввести всеобщую воинскую обязанность и нейтральный статус по примеру Швейцарии и Австрии. Запретить бундесверу проводить военные операции за границами страны, перестать финансировать войны в других странах. А также реформировать миграционное законодательство, чтобы остановить приток беженцев. Перестать оказывать правительствам других стран финансовую помощь в развитии и вместо этого продвигать образовательные и экономические проекты в своей стране.

Также автор призывает полностью национализировать систему здравоохранения, пенсионного страхования, сферу железнодорожных перевозок и почту. «Эти меры необходимо срочно принять. И тогда Германия начнёт быстро исцеляться. В противном случае нам грозит крах во всех сферах», — заключает немецкий журналист.