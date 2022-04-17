«Каждый должен уметь обращаться с винтовкой» — польский чиновник призвал европейцев готовиться к войне

Миф о слабом украинском государстве не находит своего подтверждения, потому что никаких сепаратистских движений там нет, а украинцы в плане своей сплочённости очень похожи на поляков, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. В беседе с Polskie Radio он призвал не только поляков, но и остальных европейцев научиться стрелять из винтовки и оказывать первую помощь на случай военного конфликта.
«Киев опустел, людей там стало вдвое меньше, нежели до войны, однако имеет место сильная воля к сопротивлению, решимость, а также вера в победу. Конечно, чувствовался трагизм происходящего…», — рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, который сопровождал польского президента Анджея Дуду во время его поездки на Украину.
Polskie Radio он рассказал, что решимость видно не только в украинских лидерах, самом Владимире Зеленском, но и в рядовых солдатах и спасателях их гражданской обороны. «Они все были спокойны, решительны. Государство работает. Миф о слабом украинском государстве не находит своего подтверждения…», — подчеркнул Солох. Более того, он отметил, что никаких сепаратистских движений на Украине нет. «Расколы во время войны не существуют. В этом плане украинцы похожи на польское общество. Вполне возможно говорить о единстве всей нации», — добавил он.
В беседе Солох обратил внимание на необходимость подготовки европейских обществ, в том числе польского, на случай войны. «Каждый должен уметь обращаться с винтовкой и стрелять. Каждый должен уметь оказывать первую помощь. На Украине это крайне важно. Там герои не только солдаты, но и люди, которые защищают мирных жителей, — резюмировал глава Бюро национальной безопасности Польши.
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