Квасьневский: полный отказ от российского сырья спровоцирует народные протесты

Конечно, необходимо отказаться от российского газа и нефти, но это невозможно сделать в одночасье, уверен экс-президент Польши Александр Квасьневский. В беседе с TVN24 бывший польский лидер отметил, что выступает сторонником здравого смысла: общество, вместо того чтобы пойти на такие жертвы, может выйти на протесты.

«Те, кто вводит санкции, не могут пострадать больше, чем Россия», — заявил во время пресс-конференции после встречи с Анджеем Дудой в Варшаве президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает TVN24.

В свою очередь бывший президент Польши Александр Квасьневский оценил подход европейских лидеров к введению новых санкций против России. «Необходимо найти такое решение: мы отказываемся от импорта российского газа и нефти, стараемся их заменить… Во-вторых, надо призывать собственное общество идти на жертвы, объяснять, что наступили сложные времена, чреватые экономическим кризисом и инфляцией, помощью для беженцев и так далее. Если это объяснят честные и проявляющие уважение лидеры, то я рискую полгать, что люди могут пойти на такие жертвы», — объяснил экс-президент в эфире TVN24. «С другой стороны, нельзя пересечь ту границу, когда лидеры больше не смогут контролировать ситуацию в своих странах, где дело дойдёт до бунта, протестов, где будет создана прекрасная среда для работы российских служб, для действий российской пропаганды, которая имеет место… Всё это своего рода пазлы», — подчеркнул он.

«Я согласен с тем, что сегодня мы не должны давать России ни одного доллара, ни одного евро, что мы не должны импортировать газ или нефть, но одновременно надо ответить тем людям, которые в них нуждаются, откуда мы их в итоге возьмём», — растолковал Квасьневский. По его мнению, в течение дня, недели или даже нескольких месяцев найти им замену практически невозможно. Одновременно он рад тому, что сегодня Запад находится в несколько иной ситуации, нежели 20 лет назад, когда зависимость от российской нефти или газа была куда больше. Сегодня есть возобновляемые источники энергии, сжиженный газ и порты, которые в состоянии его принимать. «Ситуация обстоит лучше, но не настолько, чтобы за один день отказаться от этого. На данный момент я выступаю сторонником не дьявола, не Германии, не чего-либо ещё, а именно здравого смысла», — объяснил экс-президент.

В беседе он также прокомментировал последний доклад Антония Мачеревича по смоленской катастрофе 10 апреля 2010 года, в котором он приводит доказательство того, что взрыв произошёл в левом крыле на расстоянии 100 м от берёзы, которую затем задел самолёт. Квасьневский уверен, что действия правительственного чиновника в плане авиакатастрофы представляют собой некую политическую концепцию, которая принесла успех партии «Право и справедливость» и напоминает собой некий повествовательный рассказ, главным лицом которого выступает Антоний Мачеревич. «Мы имеем войну Путина против Украины, поэтому сегодня на включение этой катастрофы в ход мыслей о том, что Россия всегда убивала — и она убивала — и в связи с этим она может быть ответственна за эту катастрофу, может купиться часть общества, я полагаю, что почти половина общественного мнения», — резюмировал он.