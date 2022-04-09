«Сбилась с пути»: экс-министр иностранных дел Польши призвал простить Германию за пророссийский курс

Германия осознала, что явно сбилась с пути в своём российском политическом курсе, уверен бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В беседе с Polsat News он предложил не нападать на неё, а, напротив, предоставить ей возможность исправить свои ошибки путём поставки оружия Украине. К аналогичному шагу он призвал также польские власти.

«Я надеюсь на то, что решение, принятое в четверг, станет прелюдией к чему-то большему. Россия использует своё членство в Совете Безопасности ООН не с целью сохранения мира, а в качестве иммунитета от военных преступлений», — прокомментировал вчерашнее решение по приостановлению участия России в Совете по правам человека ООН бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Polsat News обращает, однако, внимание на то, что Россия по-прежнему остаётся членом Совета Безопасности ООН — самого важного, отвечающего за сохранение мира во всём мире органа. «В ООН не состоялось голосование за признание России правопреемницей СССР. В Уставе ООН по-прежнему говорится о Советском Союзе как о постоянном члене Совета Безопасности», — объяснил он в беседе с телеканалом. По его мнению, именно этим путём надо двигаться к отстранению кремлёвских властей от СБ ООН, чтобы они впредь не могли рассчитывать на эту «неприкосновенность» в случае, если придётся предстать перед судом в Гааге.

Сикорский также обратил внимание на то, что Германия осознала, что явно сбилась с пути в своём российском политическом курсе. «Мы должны ей предоставить возможность исправить свои ошибки, вместо того чтобы нападать на неё. Германии необходимо переключить рычаг и поставить Украине оружие», — подчеркнул он.

Бывший глава МИД напомнил, что Европарламент поддержал жёсткие санкции в отношении Кремля — то есть эмбарго на российские ресурсы: нефть, газ, уголь и ядерное топливо. «Немецкие европарламентарии поддержали их только после долгого обсуждения. Я думаю, что Берлин выступает тормозом в этом вопросе, потому что просчитывает экономические последствия», — добавил он.

В беседе с Polsat News экс-министр призвал как можно быстрее передать Украине как можно больше оружия. «В течение нескольких дней может состояться ключевая битва за Донбасс. Это уже будет не партизанская война, в которой украинцы оказались мастерами, а настоящая танковая битва», — предупредил политик. «У россиян имеются проблемы с логистикой, но и у украинцев они тоже есть… Исход войны может зависеть от того, успеем ли мы вовремя с поставками оружия», — добавил он.

У Сикорского есть большие сомнения насчёт успешного изменения положений конституции Польши, предусматривающих возможность изъятия имущества субъектов, поддерживающих Россию. Он указывает, что в польской правовой системе изъятие возможно в случае подозрения в терроризме или на основании решения суда.