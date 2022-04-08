Эксперт Polskie Radio: в очередной раз просчитались — ставка Европы в отношениях с Россией на сотрудничество оказалась ошибочной

Видя в россиянах людей, похожих на себя, Европа рассчитывала на то, что экономические связи с Россией предотвратят любое её стремление к агрессии, но она вместе с США просчиталась, уверена глава Центра международных отношений Малгожата Бониковская. В беседе с Polskie Radio она отмечает, что все сделки, которые проводились с Россией, лишь способствовали восстановлению её могущества, в итоге обернувшегося против Запада.

«Я рассчитываю на то, что эти санкции будут приняты и что это не будет последнее слово… Конечно, они заходят всё глубже и глубже, этот пятый пакет санкций уже куда шире первого, и имеет место прогресс, но войну ему не выиграть», — оценила новые санкции ЕС в отношении России глава польского Центра международных отношений Малгожата Бониковская.

В беседе она прокомментировала также цифры, приведённые главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и свидетельствующие о том, что с начала военной операции Россия получила от ЕС €35 млрд, а Украина всего €1 млрд. «Эти данные вызывают шок... Они очень хорошо иллюстрируют то, от чего страдает Запад, а особенно Европа. Она столкнулась с последствиями этой ошибочной политики, которая проводилась уже больше десяти лет и которая была рассчитана на то, чтобы связать Россию с Европой в надежде на то, что у Москвы напрочь пропадёт желание нападать на Европу», — объяснила эксперт. По её мнению, Запад сделал ставку на большую сетку деловых связей и проектов с Россией, рассчитывая на то, что независимо от того, кто будет стоять у власти в России, она не решится на агрессивные действия.

«Когда смотришь на россиян и Путина, то они выглядят, как мы. Следовательно, Западная Европа и в определённом смысле США надеялись и, скорее всего, до сих пор не оставляют надежду на то, что в долгосрочной перспективе, если не считать исключений и периодов очень болезненной истории, с россиянами будет возможно договориться», — констатировала аналитик. Однако она уверена, что «Европа в очередной раз просчиталась», потому что все сделки и весь бизнес, который вёлся с Россией, лишь способствовал восстановлению могущества России, которое теперь оборачивается против самого Запада.