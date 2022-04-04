Do Rzeczy: позволил себе усомниться — польского депутата раскритиковали за отказ признавать украинскую версию событий в Буче

Обнаружив массу несостыковок, польский депутат от партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке усомнился в киевской версии событий «массовой гибели» людей в украинской Буче. Политик призвал своих сограждан открыть глаза и думать. Сам он признался в том, что во время военных действий он не склонен верить никому, пишет Do Rzeczy.

«Януш Корвин-Микке в очередной раз прокомментировал войну на Украине и в очередной раз поделился своими противоречивыми мыслями. Однако на этот раз депутат был подвергнут резкой критике за свои слова», — сообщает Do Rzeczy.

Польский депутат от партии «Конфедерация» усомнился в официальной, то есть украинской, версии событий «массовой гибели» людей в украинской Буче. Киев обвиняет в этом преступлении Москву и предаёт огласке найденные массовые захоронения. Внимание политика особенно привлекли нетронутые дома.

«Вы заметили, что дома почти целы (скорее всего нет...)? А вы подумали, почему людей хоронят в братских могилах, почему их не хоронят их родственники (в Буче проживали 36 тысяч человек)? И почему родственники не забрали эти тела с улиц? Смотрите и ДУМАЙТЕ! Это не сложно», — написал он в Twitter.

Далее Корвин-Микке рассуждал на тему того, что даже если предположить, что часть жителей покинула городок, то после отступления россиян они точно бы вернулись в течение часа и занялись бы вопросами погребения своих родственников. Депутат также поделился фотографией, на которой изображены тела убитых. На снимке видно обнажённого маленького ребёнка со связанными руками. «Это МОГУТ быть жертвы с российской стороны. Или семья, которую убили украинцы за то, что они решились на сотрудничество. Это вообще, возможно, и не трупы: никаких ран не видно. И почему лица, как и на других фото, прикрытые? Вы СЛЕПЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ — а я во время войны НИКОМУ не верю», — объяснил он.

По понятным причинам посты польского депутата вызвали волну жёсткой критики как со стороны правых и левых политиков, так и журналистов, и обычных пользователей, резюмирует Do Rzeczy.