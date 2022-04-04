Le Figaro: Россия потребовала созвать Совбез ООН из-за «вопиющей провокации» в Буче

Украина обвинила Россию в использовании пыток и убийстве мирных людей в пригороде Киева Буче. Россия утверждает, что кадры с трупами — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ». Москва потребовала созвать Совет Безопасности ООН, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, пишет Le Figaro.
Россия потребовала созвать Совет Безопасности ООН в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в Буче, пишет Le Figaro. Российских военных там обвиняют в применении насилия по отношению к мирным гражданам. О созыве Совбеза сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в применении пыток и убийствах людей. По версии Украины, после того, как украинские войска вошли в Бучу, они обнаружили там сотни трупов и общие могилы. Москва же эти обвинения опровергает. В Министерстве обороны России утверждают, что кадры с трупами — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ».
А глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр раскритиковала требование России созвать Совбез. По её словам, как и в случае с Крымом и Алеппо, Россия пытается «оправдать то, что нельзя оправдать», «сыграть возмущение и призвать к ответу». По словам Пауэр, которая прежде занимала должность постпреда США при ООН, никто России не верит, пишет Le Figaro.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании рассмотрят бросание посторонних предметов на поле болельщиками московского «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» (1:0).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны Киева в Буче. Следователи проанализируют распространённую Минобороны Украины информацию об убийстве мирных жителей.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в поддержку России и русскоязычного населения в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
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Группировка войск Донецкой Народной Республики в ходе наступления овладела укрепрайоном и освободила село Новобахмутовка. Во время боёв было уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уходит в отставку, он займёт пост посла в Соединённых Штатах. Внешнеполитическое ведомство возглавит руководитель администраций грузинского правительства Илья Дарчиашвили.
Существует вероятность, что киевские власти могут повторить провокацию по примеру Бучи в других населённых пунктах Украины, чтобы «создать картинку», считает представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Такое мнение он выразил в эфире канала «Россия 24».
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставить отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые лишились работы из-за ухода иностранных компаний из России.