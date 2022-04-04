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Le Figaro: Россия потребовала созвать Совбез ООН из-за «вопиющей провокации» в Буче

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Украина обвинила Россию в использовании пыток и убийстве мирных людей в пригороде Киева Буче. Россия утверждает, что кадры с трупами — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ». Москва потребовала созвать Совет Безопасности ООН, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, пишет Le Figaro.
Le Figaro: Россия потребовала созвать Совбез ООН из-за «вопиющей провокации» в Буче
AP
Россия потребовала созвать Совет Безопасности ООН в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в Буче, пишет Le Figaro. Российских военных там обвиняют в применении насилия по отношению к мирным гражданам. О созыве Совбеза сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
 
Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в применении пыток и убийствах людей. По версии Украины, после того, как украинские войска вошли в Бучу, они обнаружили там сотни трупов и общие могилы. Москва же эти обвинения опровергает. В Министерстве обороны России утверждают, что кадры с трупами — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ».

А глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр раскритиковала требование России созвать Совбез. По её словам, как и в случае с Крымом и Алеппо, Россия пытается «оправдать то, что нельзя оправдать», «сыграть возмущение и призвать к ответу». По словам Пауэр, которая прежде занимала должность постпреда США при ООН, никто России не верит, пишет Le Figaro. 
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Le Figaro Франция Европа
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