Украина, экология, единство — Ouest-France выделила три главные проблемы для будущего президента Франции

Во Франции грядут президентские выборы, на которых для переизбрания на второй срок баллотируется и нынешний президент Эммануэль Макрон. Однако Ouest-France пишет, что, кто бы на них ни победил, ему придётся иметь дело с тремя серьёзными проблемами: последствиями ситуации на Украине, экологической реформой и формированием единства среди французов.

Через неделю во Франции запланированы выборы президента, и заместитель главного редактора Ouest-France пишет, что пройдут они в нестабильной и сложной атмосфере. Неясно, что будет происходить 24 апреля, когда станут известны результаты второго тура, но точно понятно, с какими проблемами придётся иметь дело победителю ближайшие пять лет.

Первая из них — украинский вопрос. В случае оптимистичного сценария, если в ближайшее время дипломаты смогут достигнуть длительного прекращения огня, последствия будут ощутимы ещё долго. Так, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорит о том, что уже почти 10 млн украинцев были вынуждены покинуть своё место жительства и 4 млн из них стали беженцами, то есть уехали в другие государства. Половина — в Польшу. Это втрое больше, чем количество беженцев в Европе в 2015 году, когда разразился «кризис с мигрантами».

Рынок энергоресурсов и рынок сырья тоже надолго изменились: Россия и Украина имеют 30-процентную долю в мировом экспорте зерновых. Закупочные цены растут и для простых людей, и для предпринимателей, что приведёт к замедлению экономического роста, на который все рассчитывали после двух лет пандемии.

Вторым вызовом для будущего президента Франции станет борьба с потеплением климата. Если Франция не будет этим заниматься в 2022—27 годах, причём на общеевропейском уровне, если не начнётся её «деинтоксикация» от углеводородов, если не случится реформирование всех сфер — от транспорта и строительства до питания, — то климатическая катастрофа дойдёт даже до неё. И, как сказал Генеральный секретарь ООН, она будет «идти с закрытыми глазами к катастрофе».

Наконец, третий вопрос, с которым столкнётся будущий президент, — это создание национального единства. В Конституции Франции первая же статья гласит, что Франция — это неделимая, светская, демократическая и социальная республика. А сегодня сохранить единство и республиканские ценности французов тяжелее, чем когда-либо. На этом основана глобализация и цифровизация экономик. При этом Франция не может опираться на идеологию, как Россия, или на религию, как Иран.

Но Франция уже много десятилетий живёт в мире и в условиях одной из самых процветающих экономик на планете. Так что автор статьи в Ouest-France призывает читателей сделать над собой усилие, чтобы сохранить и улучшить положение страны и хотя бы прийти на избирательный участок.