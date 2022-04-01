Французский историк: сегодняшний энергетический кризис не поможет экологии, а лишь усилит зависимость от нефти и угля

Во все времена в период энергетических кризисов возникают надежды на переход к более экологичным источникам энергии, но, как показывает история, эти мечты никогда не сбываются, пишет на страницах Le Monde историк Жан-Батист Фрезоз. Как напоминает автор, нефтяной шок 1970-х годов привёл не только к росту потребления нефти, но и к возрождению добычи угля. Сегодняшние потрясения на энергетическом рынке также пойдут на пользу ископаемым источникам энергии, уверен Фрезоз.

Сейчас модно вспоминать о нефтяных кризисах 1973-го и 1979 года, пишет на страницах Le Monde историк Жан-Батист Фрезоз. Резкий рост цен на топливо, охота на растратчиков, переход на летнее время, ограничение скорости, навязчивая идея о пике цен на нефть — на этом воспоминания часто заканчиваются, и люди забывают о масштабном «встречном ударе», последовавшем за подорожанием 1970-х годов, отмечает автор. Тогда ОПЕК против своей воли запустила «глобальное возрождение добычи ископаемой энергии», напоминает эксперт. В частности, этот нефтяной шок привёл к возобновлению добычи угля.

Ярким воплощением двусмысленности этого десятилетия стал президент США Джимми Картер, который перед телекамерами установил солнечные батареи на крыше Белого дома и произнёс громкую речь о переходе на более экологичные источники энергии и одновременно с этим втрое увеличил добычу угля. В Китае нефтяной шок был связан с приходом к власти Дэн Сяопина. Воспользовавшись ростом мировых цен на нефть, КПК решила экспортировать чёрное золото и использовать в собственной стране уголь. Это было «редкое явление технологического регресса», которое привело к распространению небольших сельских шахт, практически не использующих машины, уровень аварийности которых в два-четыре раза выше, чем на европейских шахтах XIX века.

Следуя пословице «Нет худа без добра», каждый энергетический кризис порождает множество разговоров об экологии, изменении климата и «приходе к осознанию», отмечает автор. Он напоминает, что о мире без выбросов углекислого газа мечтали и во времена пандемии, однако, в 2021 году эти выбросы достигли рекордного уровня. Сегодня говорят о том, что вынужденная отказаться от российской нефти и газа Европа, наконец, начнёт действовать — не только ради климата, но и «ради Украины, демократии и свободы». Тем не менее ни современность, ни история не подтверждают этот оптимизм, считает специалист. Рост текущих цен делает выгодными наиболее «грязные» ископаемые источники энергии, уверен эксперт. Ещё в первые дни конфликта на Украине правительство США направило посланников в Венесуэлу — страну, где находятся самые большие в мире запасы нефти, которые до сих пор практически не используются. Эпидемии, войны и нефтяные потрясения становятся катастрофой и для климата — они лишь незначительно снижают уровень выбросов CO2 в мире и создают условия для их последующего увеличения, констатирует историк.