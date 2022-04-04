WSJ: «мы здесь надолго» — НАТО укрепляет свой фланг в Румынии на фоне событий на Украине

НАТО активно перебрасывает солдат и военную технику на базу в Румынию на передний край своей обороны, чтобы сдержать Россию и послать ей определённый сигнал, пишет The Wall Street Journal. Вместе с тем, в то время как ряд местных жителей рады дополнительной защите, другие считают, что наращивание группировки НАТО лишь делает из них мишень.

До недавнего времени эта военная база в Румынии неподалёку от черноморского побережья служила лишь перевалочным пунктом. Однако теперь она оказалась на переднем крае обороны НАТО, направленном против России, пишет The Wall Street Journal.

Многие годы американские войска пользовались ВПП этого устаревшего комплекса как промежуточной остановкой для снабжения сил в Афганистане, однако в последнее время США и их союзники перебросили сюда более 1800 военнослужащих и сотни единиц техники.

Все эти силы собрались здесь, поскольку один из столпов НАТО — это пункт, гласящий, что нападение на одного из членов блока — это нападение на весь блок. И, учитывая недавний ввод российских войск на Украину, есть опасения, что конфликт может распространиться и на территорию альянса.

«Мы здесь, чтобы послать России сигнал: за границу — ни ногой», — предупредил командующий новой оперативной группой НАТО полковник Винсент Минге, под началом которого находятся около 500 французских и 300 бельгийских военнослужащих.

База Михаил Когэлничану — это опорный пункт линии обороны НАТО в Румынии, страны, которая граничит с Украиной. Новоприбывшие войска входят в состав четырёх боевых групп НАТО, недавно развёрнутых в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Задача боевых групп заключается в том, чтобы укрепить оборону НАТО на востоке и сдержать Россию. «Ввод президентом Путиным войск на Украину изменил наш климат безопасности в долгосрочной перспективе, — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. — Это новая норма, и НАТО на неё реагирует».

События на Украине вынудили блок привести в боевую готовность беспрецедентное количество войск и боевой техники. В частности, альянс развернул на своём восточном фланге 40 тыс. военнослужащих, а также значительные силы ВВС и ВМФ. При этом Столтенберг отметил, что в то время, как президент России Владимир Путин хочет отбросить НАТО от своих восточных границ, он добился лишь того, что блок нарастил свою группировку.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон, который в 2019 году заявил о «смерти мозга» НАТО, теперь сообщил, что альянс возвращается к жизни. «Я бы сказал, что НАТО только что получило электрический импульс», — считает французский лидер.

База Михаил Когэлничану говорит как раз об этом. Каждый день там над головой пролетают вертолёты и истребители, а бескрайние поля бороздят танки в рамках регулярных военных учений.

На данный момент на базе находится около 3 тыс. солдат, включая примерно 1900 американцев. На базе есть почта, театр и магазины. «Это настоящий город», — отметил представитель армии США Маркус Фихтл, который сейчас находится в Румынии.

При этом, по словам французских и американских чиновников, в ближайшее время ожидается прибытие ещё большего количества солдат.

Вместе с тем в контексте прибытия новых войск мнения местных, живущих неподалёку от базы, разделились. Многие из них долгое время считали Россию лишь отдалённой угрозой. Однако ввод российских войск на Украину заставил их опасаться, что конфликт стоит у них на пороге.

Владелица местного продуктового магазина Рамона Кодрин рассказала, что рада защите НАТО. «Если бы базы здесь не было, опасность была бы больше», — объяснила она.

Однако согласны с ней далеко не все. По словам курьера Василя Дьяконеску, наращивание военного присутствия лишь подливает масла в огонь. «Мы теперь мишень, — отметил он. — Зачем они сюда приехали, чтобы доставить нам хлопот?»

В марте один французский солдат собирался отправиться кататься на лыжах в Альпах, однако недавно ему пришло срочное сообщение. Он лишь не так давно вернулся из Африки, региона Сахель, где Франция и её союзники почти десять лет сражались с исламистскими террористическими группировками, но в последнее время начали выводить оттуда войска. Однако в этом году на лыжах покататься не выйдет — его ждут в Румынии.

«Мы здесь надолго», — констатировал солдат.