Bloomberg: что бы ни произошло на Украине, ОПЕК с Россией рушить отношения не собирается

Страны нефтяного картеля ОПЕК+ давно привыкли к конфликтам и не видят причин не вести переговоров с партнёрами даже во время боевых действий, особенно учитывая, что без России организация не сможет нормально функционировать, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, хотя с учётом высоких цен на нефть ОПЕК сможет в краткосрочной перспективе не учитывать мнения Москвы, в будущем такой шаг выйдет ему боком, так как члены картеля не смогут контролировать нефтяной рынок.

Вооружённые конфликты для нефтяного картеля ОПЕК+ — обычное дело. Более того, нет ничего необычного даже в том, когда вооружённые конфликты разгораются между членами самой этой организации, пишет Bloomberg.

Иран и Ирак оставались союзниками-конкурентами в рамках ОПЕК в 1980 – 1988 годах — как раз когда они воевали друг с другом. Министры нефти Ирака и Кувейта спокойно сидели за одним столом переговоров даже после того, как Багдад вторгся на территорию своего соседа в 1990 году. Ныне же Саудовская Аравия и Иран по-прежнему обсуждают вопросы нефти — в то время как Эр-Рияд обвиняет Тегеран в финансовой поддержке йеменских хуситов, которые обстреливают королевство ракетами.

«С таким послужным списком ждать, что ОПЕК просто возьмёт и разорвёт свой нефтяной союз с Россией из-за конфликта — значит быть недальновидным. Для этой группы нефтепроизводителей Россия по-прежнему остаётся важным партнёром», — подчёркивает агентство.

Когда на этой неделе министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи спросили о политике сотрудничества с Москвой, он лишь пожал плечами. «Нам всё это знакомо, — напомнил он. — Мы много конфликтов повидали».

Министр нефти Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен Сальман отреагировал на этот вопрос ещё более язвительно. Когда его спросили, может ли он доверять Москве на встрече ОПЕК+, которая пройдёт на этой неделе, он указал на недавние ракетные обстрелы королевства. «Я спрашиваю вас: кто обстреливал нас ракетами? — задал он встречный вопрос. — Кто финансирует, кто ведёт обучение, кто поставляет это оружие — а ведь это член ОПЕК». Министр, очевидно, имел в виду Иран.

«Посыл был ясен: если Саудовская Аравия продолжает поддерживать контакты с Ираном, то она вполне может их поддерживать и с Москвой, которая также находится в состоянии конфликта, но не с королевством», — отмечает Bloomberg.

Бурное прошлое ОПЕК может послужить картелю удобным предлогом для сохранения отношений с Москвой. Саудовская Аравия, безусловно, хочет и дальше сотрудничать с Россией, учитывая, что налаживание отношений с Москвой Эр-Рияд считает одним из самых крупных своих дипломатических достижений. Неплохие в последнее время отношения с Китаем и союз с Москвой позволяют королевству уравновесить его традиционную зависимость от Вашингтона. Для Эр-Рияда это особенно полезно, так как Белый дом расходится с ним во мнениях по многим вопросам.

В рамках картеля на Россию приходится более 11 млн баррелей в день (около 10% всей мировой добычи нефти). При этом две другие страны, которые не входят в ОПЕК, но находятся на орбите Москвы — Казахстан и Азербайджан, — также вносят свою лепту, так как они добывают ещё 2 млн баррелей в день.

Королевство также приложило немало сил, чтобы убедить Россию объединить с ним усилия. При этом Саудовская Аравия давно осознала: без России ОПЕК не сможет нормально функционировать, а приток нефтедолларов в казну окажется под угрозой.

В своих мемуарах бывший многоопытный министр нефти Саудовской Аравии Али Наими писал, что один из его помощников спросил его в ноябре 2014 года, каковы шансы, что Россия сократит добычу. «Я поднял правую руку и показал пальцами ноль», — вспоминал политик. По его словам, без России у ОПЕК не было бы возможности контролировать цены на нефть в будущем. «Рынок нефти куда больше, чем просто ОПЕК… Если бы мы, Саудовская Аравия или ОПЕК в целом, сократили добычу без консультаций с основными странами, которые не входят в ОПЕК, мы бы пожертвовали и доходами, и долей рынка», — объяснил Наими.

При этом королевству никак не удавалось добиться партнёрства с Россией до декабря 2016 года, когда наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично встретился с Владимиром Путиным и лидеры сумели выработать соглашение. В результате ОПЕК+ на данный момент контролирует чуть более 50% мировой нефтедобычи.

В нынешней ситуации, по мнению Bloomberg, ОПЕК вполне может обойтись и без России: нефть торгуется более чем по $100 за баррель и на рынке наблюдается её острый дефицит.

Но нефтяная дипломатия — это вещь долгосрочная. Саудовская Аравия понимает, что нефтяной сектор цикличен. Следующая рецессия, которая может начаться уже в этом году, может привести к переизбытку предложения на нефтяном рынке. В Эр-Рияде также полагают, что иранская или венесуэльская нефть (против который действуют американские санкции) в определённый момент может стать доступной. В итоге тот самый рынок, которой испытывает топливный голод, может потребовать сокращения предложения.

И каждый раз, когда будет складываться подобная ситуация, Эр-Рияд будет стремиться к тому, чтобы Россия его поддерживала. Королевство годами умасливало Москву, и оно совсем не хочет, чтобы вся эта работа оказалась насмарку. И такой позиции придерживается не только Саудовская Аравия: у России по-прежнему есть друзья от Бразилии до Китая и от Индии до Индонезии.

Всё это значит, что ОПЕК+ своих планов менять не будет. Согласно договорённостям, выработанным при участии Москвы несколько месяцев назад, картель будет добавлять на рынок — по крайней мере на бумаге — ещё более 400 тыс. дополнительных баррелей в день каждый месяц до сентября. В реальности, правда, речь идёт о меньших цифрах, поскольку многие члены ОПЕК+ не в состоянии нарастить добычу, а производство нефти в России сейчас падает.

«Чтобы порвать с Россией, Саудовской Аравии и другим странам нужна альтернатива получше. Но её пока им никто не предложил», — подытоживает Bloomberg.