WSJ: ставка на краткосрочное влияние «омикрона» — ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились планово увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в январе, несмотря на опасения относительно нового штамма коронавируса «омикрон», передаёт The Wall Street Journal. Власти США, заинтересованные в снижении стоимости топлива, приветствовали решение ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ договорились продолжать увеличивать добычу нефти, сделав ставку на то, что отложенный спрос после пандемии коронавируса перекроет любое снижение экономической активности из-за распространения COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.

Организация стран — экспортёров нефти и группа производителей нефти во главе с Россией в четверг согласовали рост добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Именно такое решение было предложено на предыдущем заседании ОПЕК+ в июле этого года.



Как отмечает издание, некоторые эксперты ожидали, что страны ОПЕК+ откажутся от планового повышения добычи нефти из-за экономической неопределённости, вызванной вводимыми для борьбы с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» запретами на поездки и карантинами. По данным WSJ, Саудовская Аравия и Россия ранее обсуждали возможность подобной паузы, после того как США выпустили на рынок запасы нефти в попытке снизить цены.

В четверг, сразу после решения ОПЕК+, цены на нефть резко упали, так как трейдеры взвесили перспективы увеличения поставок в то время, когда нефтяные рынки уже сильно ослабли. Однако затем нефть постепенно начала отыгрывать потери. В частности, цена на нефть марки Brent сначала снизилась примерно на 2%, а затем выросла на 1,2% до $69,67 за баррель.

Правда, цены начали снижаться ещё несколько дней назад, после того как Всемирная организация здравоохранения предупредила о потенциальной глобальной опасности «омикрона». В настоящий момент учёные пытаются выяснить, насколько трансмиссивным является новый штамм, каковы его основные симптомы и будут ли против него столь же эффективны вакцины от коронавируса. Как отмечает WSJ, всё это вызвало стремительный рост числа стран, вводящих запреты и ограничения на поездки, что вновь поставило под угрозу экономический рост и, как следствие, спрос на нефть.

Впрочем, на заседании министров стран ОПЕК+ в четверг ставка была сделана на перспективу роста спроса, несмотря на возможные последствия распространения нового штамма. Необычным шагом издание называет то, что министры стран коалиции договорились, что заседание будет продолжено, что позволит членам ОПЕК+ в случае изменения ситуации вносить немедленные корректировки.



WSJ сочла решение ОПЕК+ «победой» администрации президента США Джо Байдена. Вашингтон на протяжении нескольких месяцев просил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на фоне стремительно растущих цен на бензин в Соединённых Штатах. В начале прошлой недели США и некоторые их партнёры даже решили выставить на продажу часть своих нефтяных резервов, чтобы увеличить предложение энергосырья на мировом рынке и снизить цены на топливо для американских потребителей. Однако цены на нефть ответили незначительным колебанием и упали на 10% только после объявления ВОЗ о потенциальной опасности «омикрона».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки приветствовала решение оставить неизменным рост добычи нефти. «Мы признательны за тесную координацию в последние недели с нашими партнёрами — Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами ОПЕК+, — направленную на реагирование в связи с вызванным ростом цен давлением», — заявила Псаки.

Между тем, хотя аналитики полагают, что подобный шаг ОПЕК+ показывает уверенность коалиции в краткосрочности влияния «омикрона», они сомневаются в том, что группа сможет обеспечить запланированный рост добычи. Так, по словам старшего аналитика американского инвестиционного банка JP Morgan Кристиана Малека, учитывая, что добыча нефти в России и многих африканских странах достигла пиковых уровней, группа сможет увеличить её лишь на 250 тыс. баррелей в день.