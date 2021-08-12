Capital: США раскритиковали ОПЕК за угрозу для мировой экономики

Организация стран — экспортёров нефти во время пандемии сократила добычу чёрного золота, чтобы поддержать цену на топливо. Сейчас постепенно страны-добытчики выходят на прежний уровень. Но, по мнению Вашингтона, они делают это недостаточно быстро и тем самым мешают экономике восстанавливаться, пишет Capital.

Президент США резко раскритиковал Организацию стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и её союзников, то есть Россию, за то, что ОПЕК не повлияла на производство нефти и тем самым угрожает восстановлению экономического роста всей планеты, пишет Capital. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Рост цены на топливо, если её не контролировать, угрожает нынешнему восстановлению экономики. Хотя ОПЕК недавно договорилась увеличить производство, это не сотрёт тот факт, что во время пандемии она его сократила», — приводит автор статьи слова американского чиновника.

Члены ОПЕК+ в середине июля договорились продолжать повышение объёмов производства умеренными темпами. Речь идёт о 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц.

Но американский президент отметил, что ему нужен доступ к дешёвой энергетике. Расходы на топливо составляют немалую часть в тратах американских семей. «Хоть мы и не входим в ОПЕК, но США по-прежнему обращаются к своим международным партнёрам по важным вопросам, которые касаются нашей экономики и национальной безопасности», — приводит издание слова Салливана. После этих слов цены на нефть на мировых рынках упали, отмечает автор статьи, в среднем на 2%.

Во время пандемии страны альянса решили сократить добычу на 9,7 млн баррелей в день. Возвращаться к прежнему уровню добычи они собирались постепенно до апреля 2022 года, но потом продлили срок соглашения до конца года. На процессе восстановления сказались резкие скачки в динамике санитарного кризиса.

ОПЕК+ сейчас пытается маневрировать между восстановлением спроса, возможным возвращением иранского экспорта и растущими ценами, которые вызывают недовольство ряда традиционных импортёров вроде Индии, пишет Capital.