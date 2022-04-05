Krytyka Polityczna: партии Качиньского не по плечу противостояние с Россией в новой холодной войне

Во время кризиса люди тянутся к власти, однако этого нельзя сказать про правящую в Польше «Право и справедливость», пишет польский социолог Мачей Гдула. На портале Krytyka Polityczna он объясняет, что грядёт вторая холодная война между Западом и Россией, в которой одновременно антироссийской и разделяющей ценности России партии ПиС нечего будет предложить своим избирателям.

«Будет ли вторая холодная война? Многое указывает на то, что это именно так. Россия отчётливо продемонстрировала свою враждебность по отношению к Западу и выбрала Китай в качестве близкого союзника. Запад, в свою очередь, уже больше не питает иллюзий насчёт того, что путём торговых отношений Россию возможно будет преобразовать в нормальное, демократическое государство. Друг напротив друга выстраиваются два блока: авторитарный и демократический», — пишет на портале Krytyka Polityczna польский социолог Мачей Гдула. В статье он уверяет, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским совершенно непригодна для такого рода противостояния.

Гдула обращает внимание на то, что в новой мировой ситуации сотрудничество внутри ЕС, НАТО и с отдельными странами Запада имеет совершенно иное значение, нежели это было раньше. «Даже если будут возникать разногласия и расколы в плане стратегии, которую должен принять ЕС в отношении России и Китая, не существует никаких сомнений в том, что условие для эффективной политики подразумевает ориентир на сотрудничество и полное принятие демократического минимума, а именно верховенства закона, свободы СМИ и прав человека», — объясняет аналитик.

«Семилетнее правление команды под руководством Качиньского — это постоянное оспаривание этих столпов. Это также и упрямая неспособность выстраивать сотрудничество с ЕС и с отдельными странами, входящими в его состав», — отмечает автор. Он упрекает руководство партии «Право и справедливость» в том, что нужные ей законопроекты оно в состоянии «протолкнуть» даже в течение недели, а завершить спор с ЕС оно вовсе не спешит, даже учитывая тот факт, что денежные средства из Фонда реконструкции, предназначенные для Польши, до сих пор заморожены в Брюсселе.

В статье польский социолог также не обходит стороной тему сотрудничества партии «Право и справедливость» с Украиной и НАТО. «Когда Качиньский поехал в Киев, он блеснул планом миротворческой миссии НАТО на Украине. Жаль только, что он заранее не обсудил эту идею ни с НАТО, ни с Украиной. Поэтому партнёром пришлось в более или менее вежливой форме дать понять, что Польша выдвигает неприемлемые предложения. К сожалению, именно так будет в случае с ПиС и Качиньским, потому что они не в состоянии сотрудничать, играя роль единственных праведных во внешней политике», — разъясняет он.

По его мнению, вторая холодная война наподобие первой во многом станет битвой ценностей. «Как на этом фоне выглядит ПиС? Она ближе к Путину, чем к Западу… Партия Качиньского по своей сути антироссийская, но она разделяет видение хорошего общества с правителем России и другими радикальными правыми партиями в Европе», — констатирует социолог. Он приводит в пример сходство между Владимиром Путиным и Ярославом Качиньским — оба лидера согласны в том, что Запад слаб, что правительство должно быть сильным, централизованным, а также иметь право на свободу действий и не обращать при этом внимания на возмущение других стран. Они также разделяют мнение о том, что власть и церковь — это хорошее сочетание, ЛГБТ и права женщин разрушают традиционную семью и представляют собой угрозу общественному порядку, а СМИ должны честно представлять позицию правительства и критиковать оппозицию.

«То, что нас связывает с Западом и отличает от Путина, для Качиньского выглядит подозрительно», — сожалеет Гдула.«Сегодня, когда на Украине горячая война, это не проблема, потому что моральное возмущение против Путина мобилизует большинство поляков. Но что будет в долгосрочной перспективе, когда боевые действия завершатся? Как мы будем мотивировать людей помогать беженцам? Как мы будем выстраивать сотрудничество в Европе? Как мы намерены противостоять пророссийским силам, которые сейчас временно находятся в спящем режиме?» — задаёт вопросы социолог. В статье он оценивает этот сценарий как «чёрный».

Он уверен, что в новой холодной войне первую скрипку будут играть гибридные угрозы, к которым основанная на централизации власти и крайней политической поляризации партия Качиньского нисколько не готова. Их последствия будут разрушительными и долговременными, что, впрочем, уже наглядно показал период пандемии. «…говорят, что во время кризиса люди тянутся к власти, однако результаты опросов этого не подтверждают. Правящая партия пользуется 30-, 32-, 34-процентной поддержкой и далека от результатов трёхлетней давности. Люди чувствуют, что ПиС не особо подходит для тяжёлых времён и надвигающегося противостояния», — резюмирует на портале Krytyka Polityczna польский социолог Мачей Гдула.