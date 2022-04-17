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Press TV: жертвы западного империализма видят в России Давида, бросившего вызов натовскому Голиафу

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Коллективный Запад во главе с США выступил главным зачинщиком украинского конфликта, пишет в своей статье для Press TV американский аналитик Дэниел Патрик Уэлч. По его словам, те многочисленные страны, которые пострадали от политики Вашингтона, поддерживают Москву в её противостоянии «несомненному задире и спонсору терроризма на планете».
Press TV: жертвы западного империализма видят в России Давида, бросившего вызов натовскому Голиафу
AP

Нет никаких сомнений, что Соединённые Штаты способствовали началу украинского конфликта. Ведь за ними тянется длинная цепочка войн, которые оставили после себя смерти, разрушения и хаос фактически в каждом уголке земного шара, пишет в своей статье для Press TV американский политолог Дэниел Патрик Уэлч.  

«США находились там всё это время, и если вы думаете, что они только сейчас отправились туда, чтобы «защитить Украину», то вам уже ничего не поможет. Это планировалось в течение многих лет и стало кульминацией мантры «заманить и обескровить» (Россию. — ИноТВ), которую поддерживали Збигнев Бжезинский и остальная клика монстров, захватившая контроль над американским политическим аппаратом в конце 70-х годов», — отмечает автор статьи.
 
По его словам, «фабрика лжи ЦРУ» денно и нощно старается настроить против россиян огромное количество жителей так называемого международного сообщества. И для США, которые в эпоху суфражизма успешно пропагандировали среди женщин сигареты как «факел свободы», выполнить подобную задачу — легче лёгкого.
 
«Но, с другой стороны, виртуальные войны им всегда давались лучше, чем реальные. Об этом может свидетельствовать спешное бегство на вертолётах из Сайгона, Кабула и других известных мест. На самом деле величайшей победой на сегодняшний день и, похоже, не приходится рассчитывать на то, что её удастся обратить вспять с учётом плачевного состояния знаний американцев о своей собственной истории, является масштабный успех пиар-кампании, которая поменяла местами Давида и Голиафа», — рассуждает Уэлч.
 
Американцы «очень даже по-детски наивны» в своих представлениях об окружающей действительности. Поэтому они часто рассматривают происходящее в мире как аллюзию на супергеройские комиксы, фильмы или библейские сюжеты, поясняет аналитик.  Однако, на его взгляд, Украина, которая уже давно утратила свою независимость, — это вовсе не Давид, который отбивается от Голиафа, России.   
 
«США начали своё вторжение с помощью НАТО не позднее 1990 года. Затем они ползли всё дальше на восток, ведя ту же самую войну за смену режима (переворот — старое и правильное слово) в той или иной форме в дюжине разных стран мира», — напоминает Уэлч.
 
По его словам, Россия вместе с остальными многочисленными жертвами американского империализма в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке противостоит коллективному Западу. Частью этого долгого конфликта стал украинский кризис. И именно США вместе с НАТО являются его зачинщиками, поскольку они «финансировали, обучали и спустили с поводка нацистов».
 
Уэлч советует гражданам в западных «демократиях», которые всё ещё верят в миф о «большой плохой России», отключить телевизор, найти источники достоверной информации и поучить историю. В итоге, возможно, до них дойдёт, что творящаяся в мире «белиберда» оплачивается из их кармана.    
 
«Революционные источники от Кубы до Китая, Боливии, Венесуэлы и Вьетнама без труда определят, кто в этой истории Давид, а кто Голиаф. Как и другие жертвы бесконечных попыток переворота и войн за смену режима, которые ведут США и их накаченный стероидами двойник НАТО», — считает автор статьи.
 
«Народы Ливии, Сирии, Йемена, Афганистана, Пакистана, практически всей Африки и Южной Америки. В смелых действиях России они видят, что появился тот, кто, наконец, даёт отпор несомненному задире и спонсору терроризма на планете. Теперь, когда правда вырвалась наружу, пришло время сомкнуть ряды против реальной опасности, с которой столкнулся мир», — заключает Уэлч.
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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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