Германию ждут трудные дни в связи с украинским кризисом, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на слова президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Политик заявил, что страна должна с готовностью нести экономические убытки, поскольку в противном случае немецкая солидарность будет лишь пустым звуком.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил граждан ФРГ о трудных временах и убытках в связи с украинским кризисом, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Жители Германии уже чувствуют на себе последствия конфликта в виде роста цен на бензин, однако, по мнению Штайнмайера, это только начало, пишет издание. «Нам в Германии также предстоят трудные дни», — заявил Штайнмайер в своём видеообращении во время концерта за свободу и мир Берлинской филармонии в замке Бельвю.

Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, в состав оркестра, помимо прочих, входили музыканты с Украины, из Белоруссии и России. Они исполняли произведения российских, украинских, польских композиторов: при этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возмутился тем фактом, что среди солистов были только россияне.

«От нас ещё долгое время потребуются наша солидарность, поддержка, наша выдержка и готовность к ограничениям. Полная истина состоит в том, что многие трудности нам ещё предстоят», — заявил Штайнмайер во время своего обращения. При этом Штайнмайер отметил, что экономические трудности возникают именно из-за введённых санкций. Он подчеркнул, что Германия должна быть готова нести связанные с санкциями издержки, чтобы её солидарность не была лишь пустыми словами.