NYT: украинский кризис «испытывает на выносливость» и Россию, и Запад

Администрация Байдена продолжает отправлять вооружение на Украину, но как долго удастся сохранить текущий темп поставок, неизвестно. Зная об этом, Вашингтон пытается выработать долгосрочную стратегию противостояния Москве на фоне истощения собственных военных запасов и растущей усталости населения западных стран от конфликта, сообщает The New York Times.

Накануне Пентагон объявил о новой передаче Украине высокоточных снарядов и реактивных систем залпового огня. Но будущее подобных поставок находится под вопросом, пишет The New York Times.

С начала российского «вторжения» на Украину прошло более четырёх месяцев. Теперь конфликт «превратился в геополитическое соревнование на выносливость, в котором президент Владимир Путин делает ставку на то, что сможет продержаться дольше, чем непостоянный и нетерпеливый Запад», отмечает издание.

Джо Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Тем не менее ни он, ни кто-либо другой не может сказать, как долго всё это продлится или сколько ещё могут сделать США и их союзники «без прямого военного вмешательства», обращает внимание The New York Times.

Официальные лица признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе закончатся. Вашингтон выделил $54 млрд на помощь ВСУ, но никто не ждёт, что американские власти выпишут Киеву очередной чек, когда эти деньги закончатся.

Поэтому Байден и его команда ищут долгосрочную стратегию. В то же самое время Белый дом видит, что опасность обострения конфронтации возрастает, перспектива урегулирования путём переговоров остаётся «несбыточной», а украинский конфликт начинает вызывать всё большее утомление внутри США и за рубежом.

«Меня беспокоит фактор усталости населения в целом ряде стран из-за экономических издержек и других насущных проблем», — заявил на недавнем саммите НАТО в Мадриде близкий соратник американского президента сенатор Крис Кунс. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон должен продолжать помогать Украине, «иначе исход для США будет гораздо хуже».

Хотя в последнее время боевые действия главным образом ведутся в Донбассе, Белый дом опасается, что ситуация «может легко выйти из-под контроля». Более того, американские чиновники не исключают, что Москва «способна применить тактическое ядерное оружие» и не оставляет надежды «захватить большую часть Украины».

В беседе с The New York Times американские чиновники сообщили, что призывают украинское руководство консолидировать силы на фронте. Но Киев хочет пойти дальше и набрать достаточно ресурсов для проведения контрнаступления, «чтобы отвоевать территорию». Власти США поддерживают эту целью «в теории», хотя и не уверены в способности ВСУ «выбить» российские войска.

Ранее Владимир Зеленский заявил лидерам «Большой семёрки», что хочет добиться завершения конфликта к концу года. Но в Вашингтоне серьёзно сомневаются, что эту цель удастся достичь на поле боя, отмечает издание.

Вместе с тем администрация Байдена не хочет, чтобы Зеленского «вынуждали» вести переговоры с Кремлём из-за риска «вознаградить» Москву «за вооружённую агрессию». Но официальные лица и аналитики говорят, что будет трудно сохранять такой же уровень материальной поддержки, поскольку «усталость от конфликта растёт по обе стороны Атлантики».

По некоторым оценкам, поставки одобренной конгрессом военной помощи продлятся до второго квартала следующего года. Но при этом возникает вопрос, как долго Соединённые Штаты смогут снабжать ВСУ оружием без ухудшения собственной боеготовности, обращает внимание издание.

Американские власти призывают союзников предоставить Киеву оставшиеся запасы советского оружия. Байден также собирается обсудить этот вопрос на грядущих переговорах с лидерами арабских государств, которые когда-то покупали военную технику у Москвы, утверждает The New York Times.

Кроме того, американские власти планируют склонить на свою сторону «колеблющиеся государства»: Бразилию, Китай, Индию и другие страны, которые не присоединились к кампании США и Европы по изоляции Москвы. Вашингтон собирается убедить их, что он открыт к переговорам без территориальных уступок и что именно Россия «отказывается прекращать конфликт».

Байдену удалось сохранить целостность НАТО, организовывать «карательные санкции» против Москвы и поставить Украине большое количество военной техники. Несмотря на это, от него требуют «действовать ещё агрессивнее», отмечает издание.

В администрации сохраняется напряжённость из-за того, что, по мнению некоторых чиновников, президент слишком осторожно относится к вооружению, которые он посылает на Украину. Решение предоставить ВСУ реактивные системы залпового огня HIMARS вызвало много споров из-за опасений, что это приведёт к усугублению конфликта.

Эти опасения усилились, когда несколько дней назад представители Киева объявили, что использовали американскую систему для удара по российской территории. При этом Вашингтон предоставлял эту технику с условием, что она не будет использоваться за пределами украинских границ, напоминает издание.

Между тем, по оценкам американской разведки, России «потребуется несколько лет», чтобы восстановить технику, уничтожённую во время спецоперации. Более того, контроль над экспортом чипов и других технологий может «замедлить или даже свести на нет эти усилия».

По мнению сенатора Кунса, Западу необходимо быть таким же терпеливым, как Путин. «Пока мы придерживаемся курса, его будут придерживаться и наши европейские союзники. Но до конца ещё далеко», — предупредил он.