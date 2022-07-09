Welt: на Украине у Путина нет никаких проблем, способных сбить его с курса

Сейчас глава кремля Владимир Путин не испытывает на Украине никаких серьёзных трудностей, способных сбить его с выбранного пути, сообщает Welt. Оружия и солдат у него предостаточно, а на поле боя удаётся добиваться побед. Так что российский президент продолжит своё дело с целью ослабить соседнюю страну до такой степени, чтобы в будущем от неё не исходила угроза реванша, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Мы только что слышали отрывок выступления российского президента Владимира Путина о боевых действиях на Украине и поддержке Запада. Он демонстрирует полное равнодушие. Можно ли это действительно так воспринимать или же для Путина, который следит за ходом боевых действий, частичные неудачи, материальные и человеческие потери всё же представляют проблему?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Томас, я опасаюсь, что на данный момент у Путина нет никаких существенных проблем, то есть проблем, которые могли бы его сбить с выбранного курса. По мнению русских, на Украине сейчас всё идёт относительно неплохо. К примеру, недавний успех в Лисичанске. Там была выиграна битва. Теперь русские полностью контролируют Луганскую область. Атаки продолжаются и в Донецкой области. Речь идёт об особо уязвимых городах Славянске и Краматорске.

Сейчас действует оперативная пауза, но она продлится недолго. К тому же несмотря на паузу в эти дни артиллерия продолжает вести активные обстрелы. Так что всё продолжается, и Путин не видит никаких ограничений. У него большие запасы оружия. Солдат массово призывают на службу с помощью уловки, а именно предлагая большое жалование. И это работает, так что никаких реальных проблем с кадрами тоже нет.

И это означает, что Путин продолжит своё дело. По моему мнению, минимальная его цель — захват Одессы, чтобы таким образом отрезать Украину от Чёрного моря. А максимальная цель — ослабить Украину до такой степени, чтобы в будущем от неё не исходила угроза реванша.

С нами на связи был Кристоф из Москвы. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 08 июля 2022 года.