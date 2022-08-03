Le Figaro: немцы боятся, что из-за газового кризиса исчезнет и пиво

02:00
В КНР исключили возможность ядерного ответа на визит Пелоси на Тайвань
В Китае не стоит на повестке возможность применения ядерного оружия в ответ на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, однако Пекин не исключает военных мер для пресечения сепаратистских настроений в регионе, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
01:39
В МИД России предупредили об опасности ядерного конфликта из-за гибридной войны
Гибридная военная компания против России чревата сползанием к конфликту между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий.
01:22
Telegraph: в Великобритании отложили старт голосования по выбору премьер-министра
В Великобритании отложили начало почтового голосования за кандидатуру премьер-министра страны из-за риска взлома.
01:09
Шевченко объяснила, почему не считает Махачева фаворитом в поединке с Оливейрой
Боец смешанных единоборств Валентина Шевченко высказалась о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
01:07
США призвали Россию принять предложение об обмене заключёнными
Вашингтон призвал Москву принять серьёзное предложение об обмене заключёнными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
01:00
РИА Новости: в ETS подтвердили отказ в возможности сдавать экзамены TOEFL для россиян
В американской компании ETS подтвердили, что уже на протяжении недели отказывают россиянам в возможности сдавать экзамены TOEFL на знание английского языка по указанию властей США.
00:57
Семак: чем жёстче конкуренция для «Зенита», тем сильнее мы будем становиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).
00:47
РИА Новости: США разместили военные корабли в районе Южно-Китайского моря
Тихоокеанское командование США подтвердило факт размещения военных кораблей в районе Южно-Китайского моря на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
00:47
Хукер вызвал Фергюсона на поединок
Новозеландец Дэн Хукер вызвал американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона на поединок.
00:44
Кирби: США оставляют за собой право проводить антитеррористические операции в Афганистане
Американская сторона оставляет за собой право проводить при необходимости антитеррористические операции в Афганистане, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
00:36
Источник: четыре южноамериканские страны подали заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу
Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
00:30
В МИД России отвергли обвинения в развязывании войны против Украины
Москва отвергает обвинения в «неспровоцированной агрессии» против Украины, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
00:26
Рублёв вышел в третий круг турнира ATP в Вашингтоне
Россиянин Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
00:19
Семак высказался о прогрессе молодых футболистов в России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о прогрессе молодых футболистов в России.
00:18
В Донецке сообщили о трёх пострадавших от подрыва на мине «Лепесток»
Трое мирных жителей, один из которых несовершеннолетний, подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка.
00:07
Российские сапёры обезвредили более 188 тысяч опасных предметов в Донбассе
В Минобороны России заявили, что сапёры российской армии и МЧС обезвредили более 188 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе.
23:59
Агент Карцева отреагировал на информацию о переходе футболиста в «Динамо»
Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» (Нетания) Эдена Карцева, подтвердил переход игрока в московский «Динамо».
23:55
В МИД Китая заявили, что США должны вывести всё своё ядерное оружие из Европы
США должны вывести всё своё ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира. С таким заявлением выступил глава китайской делегации на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.
23:52
Хет-трик Рамуша помог «Бенфике» разгромить «Мидтьюлланн» в матче квалификации ЛЧ
«Бенфика» нанесла разгромное поражение «Мидтьюлланну» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.
23:46
Промес объяснил, почему ему важен десятый номер
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему ему важно играть под десятым номером.
23:44
В Финляндии не намерены менять ширину колеи железных дорог по предложению Еврокомиссии
Финляндия в ответ на предложение Еврокомиссии перейти на европейский стандарт ширины железнодорожной колеи заявила, что не намерена принимать таких решений. Об отказе от этой инициативы заявили в Министерстве транспорта и коммуникаций республики.
23:39
«Рейнджерс» проиграл «Юниону» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
«Рейнджерс» потерпел поражение от «Юниона» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.
23:36
Александр Кержаков пройдёт стажировку в ЦСКА
Бывший главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Александр Кержаков сообщил, что пройдёт стажировку в столичном ЦСКА.
23:35
Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос о регистрации однополых браков на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос об официальной регистрации однополых браков в стране.
23:22
Медведев написал «сказку про старика, старуху и рыбу» на фоне визита Пелоси на Тайвань
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал «экзистенциальную сказку про старика, старуху и рыбу» на фоне прибытия на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
23:18
Еврокомиссия подтвердила перевод Украине €1 млрд кредитной помощи
Еврокомиссия завершила перевод Украине пакета макрофинансовой кредитной помощи в €1 млрд, согласованного в июле.
23:11
Источник: «Динамо» подпишет контракт с полузащитником «Маккаби Нетании» Карцевым
Полузащитник «Маккаби Нетании» Эден Карцев перейдёт в московский «Динамо».
23:02
Белый дом: визит Пелоси на Тайвань не противоречит принципу одного Китая
В Белом доме утверждают, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу одного Китая.
22:56
«Монако» и ПСВ не смогли определить победителя в первом матче квалификации ЛЧ
«Монако» и ПСВ сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.
22:53
В МИД КНР заявили, что Пекин обязуется никогда не применять первым ядерное оружие
Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что у Китая нет планов применять ядерное оружие первым.
22:43
Сидорова: довольна результатом, но прыжок даже не самый лучший получился
Серебряная призёрка Олимпийских игр — 2020 в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова поделилась эмоциями от победы на чемпионате России.
22:38
ВСУ выпустили по посёлку Новониколаевка три ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток»
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по посёлку Новониколаевка три ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток».
22:34
Источник: полузащитник «Ювентуса» Погба отказался от операции из-за ЧМ-2022 в Катаре
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отказался делать операцию из-за того, что может пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
22:28
Компания ETS запретила гражданам России регистрироваться для сдачи экзамена TOEFL
Компания ETS запретила гражданам России регистрироваться для сдачи экзамена по английскому языку в рамках системы TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
22:25
Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot MIM-104E
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot MIM-104E и сопутствующего оборудования на сумму $3,05 млрд. Об этом сообщило американское Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности.
22:24
Промес: перед матчем с «Оренбургом» мы пообещали друг другу показать лучший футбол
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес высказался об удачной игре красно-белых в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (4:1).
22:15
Экс-советник Пентагона: США не готовы к возможному столкновению с Китаем
Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что политика администрации США в отношении Тайваня опасна и безрассудна, а сама армия Соединённых Штатов не готова к возможной войне с Китаем.
22:12
Источник: основателя «Сахалинца» Литвина дисквалифицируют на год за инцидент с судьёй
Блогер и основатель футбольного клуба «Сахалинец» Михаил Литвин будет дисквалифицирован на год из-за того, что оказал физическое воздействие на арбитра после матча Второй лиги с «Рязанью».
22:04
В Крыму рассказали о ходе уборочной кампании
В Крыму собрали на 43% овощей больше, чем за аналогичный период в 2021 году, заявил министр сельского хозяйства региона Юрий Мигаль.
22:04
Минобороны: более 23 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 23 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
21:56
МИД Китая вызвал американского посла из-за прибытия Пелоси на Тайвань
МИД Китая вызвал американского посла Николаса Бёрнса и выразил ему протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщило министерство.
21:54
«Шериф» потерпел поражение от «Виктории» в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ
Тираспольский «Шериф» проиграл «Виктории» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.
21:50
Минобороны России: украинские боевики разместили РСЗО на территории техникума в Днепре
Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО на территории техникума в Днепре.
21:50
Специалист по энергетике Фролов высказался о поставках угля в ЕС
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался о поставках угля в ЕС.
21:50
В оренбургском Минздраве выразили соболезнования в связи с гибелью врача
Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова выразила соболезнования в связи с гибелью врача больницы имени Пирогова.
21:49
Петербургские ветеринары помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе
Ветеринары из Санкт-Петербурга помогут восстановить работу зоопарка в Мариуполе.
21:45
Натхо: чемпионат России по футболу до сих пор является одним из сильнейших в Европе
Экс-футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:40
Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на чемпионате России по лёгкой атлетике
Чемпион мира Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
21:40
МО России: ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Минобороны России сообщило, что в Херсонской области украинские боевики на участке дороги вблизи Долгового расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории.
21:34
Вучич заявил об отсутствии каких-либо ожиданий от переговоров с Приштиной в Брюсселе
Президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения РТС заявил, что ничего не ждёт от предстоящих переговоров с Приштиной в Брюсселе при посредничестве ЕС.