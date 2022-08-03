Le Figaro: немцы боятся, что из-за газового кризиса исчезнет и пиво

В процессе производства пива расходуется довольно много электроэнергии. А сейчас, когда с поставками газа большие сложности и к тому же выросла цена на зерно, немцы опасаются, что это скажется на их любимом напитке и он исчезнет из продажи, пишет Le Figaro.

Германия опасается, что ограничения в поставках газа скажутся на производстве ею пива, пишет Le Figaro. На данный момент по «Северному потоку» идёт лишь 20% от обычного объёма газа.

Во время солодования — первой стадии, необходимой для создания пива, — нужно от 750 до 1000 кВт/ч на тонну сырья. В итоге производители предупреждают, что без газа пивные полки супермаркетов будут стоять пустые. Поэтому ситуация на Украине нанесла очередной удар по и без того ослабленной пандемией сфере производства.

Во время пандемии немцы потребляли меньше пива, чем обычно. Сейчас спрос выправляется: за первый семестр этого года в Германии было выпито не менее 7,2 млрд пинт пива, что на 6,4% больше, чем год назад.

При этом на цене немецкого пива уже сказались сложности с поставками зерновых и других ингредиентов. Так что страдает вся отрасль, ведь газ нужен даже для создания стекла для бутылок, пишет Le Figaro.