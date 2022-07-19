Пиво за масло: немецкий бар решил бороться с дефицитом при помощи бартера

Владельцы немецкого бара придумали уникальное решение, чтобы избежать последствий кризиса с поставками: они решили вернуться к системе натурального обмена и предлагают посетителям литр пива в обмен на литр подсолнечного масла, сообщает WION. По словам менеджеров, такой бартер помогает им обеспечить бесперебойную работу кухни.
Бартерная система, которую использовали в древности до появления денежных знаков, к настоящему моменту почти исчезла. Однако кризис с поставками растительного масла, от которого страдают сейчас разные страны Европы из-за негативных последствий обострившегося конфликта на Украине, вынуждает бизнесменов искать нестандартные решения и вспоминать хорошо забытое старое, сообщает WION.
Мюнхенский бар под названием Giesinger Brewery выступил с уникальным предложением для своих клиентов: теперь они могут получить пиво в обмен на подсолнечное масло, которое затем используется на кухне для приготовления шницелей. За каждый литр масла посетители этого немецкого бара получают аналогичное количество пива, поясняется в статье.
«Всё это произошло из-за того, что у нас просто закончилось масло на кухне, поэтому нам приходится быть изобретательными», — рассказал в интервью менеджер пивного бара Giesinger Brewery Эрик Хоффманн.
Конфликт на Украине затягивается, и это приводит к тому, что весь мир страдает от серьёзного кризиса с поставками топлива и продовольствия, отмечается в статье. Существовавшие ранее традиционные цепочки поставок нарушились, а учитывая, что на Россию и Украину в сумме приходилось почти 80% от общего объёма экспорта подсолнечного масла, ситуация на рынке продолжает ухудшаться.
Немецкий бар также столкнулся со множеством проблем, пытаясь закупить необходимое для работы количество растительного масла. «Достать масло очень сложно… если вам нужно 30 литров в неделю, а вместо этого вы получаете только 15, в какой-то момент вы просто больше не сможете жарить шницели», — пояснил Хоффман.
Именно это и натолкнуло владельцев бара на мысль внедрить оригинальную систему бартера, говорится в статье. По их словам, к настоящему моменту им уже удалось получить в обмен на пиво около 400 литров подсолнечного масла, чтобы обеспечить бесперебойную работу кухни.
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