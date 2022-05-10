DWN: украинский кризис бьёт по немецким пивоварням

Немецкая пивоваренная индустрия несёт значительные убытки из-за украинского кризиса, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По словам главы объединения немецких пивоваров Хольгера Эйхеле, сейчас значительно повысились траты на сырьё, упаковку и логистику: кроме того, инфляция привела к падению спроса.

Начиная с 2020 года немецкая пивоваренная промышленность понесла значительные убытки, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В 2021 году потребление пива в Германии сократилось на 3,4%, что составляет примерно 7 млрд литров.

«То, что происходит сейчас, превосходит все границы. Мы наблюдаем беспрецедентное повышение цен на сырьё, упаковку, логистику и энергию. Расходы пивоварен выходят из-под контроля», — приводит издание слова главы объединения немецких пивоваров Хольгера Эйхеле.

Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, изначально негативное влияние на немецкие пивоварни оказала пандемия коронавируса, вынудившая многих приостановить производство. Теперь же на производителей давит украинский кризис и вызванная им инфляция. Общее снижение потребления среди немецкого населения сказалось и на потреблении пива, отмечает издание.

Всего в немецкое объединение пивоваров входит 1500 пивоварен из всех регионов ФРГ, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Всего за последние три года потребление пива в Германии сократилось на треть — и эту тенденцию вряд ли удастся сдержать: как отмечает издание, единственным позитивным моментом остаётся то, что немецкий экспорт пива по-прежнему стабилен.