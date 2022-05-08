DWN: украинский кризис провоцирует стагфляцию в еврозоне

Украинский кризис привёл к рекордной инфляции в еврозоне, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, повышение цен на энергию и продукты питания привело к тому, что ожидаемого экономического бума не произошло: более того, многие экономисты опасаются наступления рецессии.
Цены на товары в странах еврозоны продолжают расти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В апреле уровень потребительских цен достиг рекордных значений: согласно данным Eurostat, в сравнении с прошлым годом он вырос на 7,5%.
Как отмечает издание, инфляция в еврозоне не была столь высокой с самого момента её основания в 1999 году. Основной причиной роста цен является резкое удорожание энергии. При этом рост экономики протекает медленно: за первый квартал 2022 года ВВП стран еврозоны вырос на 0,2%. Украинский кризис замедляет экономическое восстановление после пандемии, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Ситуация также обостряется из-за жёсткой антикоронавирусной политики Китая.
Конфликт на Украине затормозили надежды на быстрый восстановительный рост немецкой экономики, пишет издание. Многие экономисты по-прежнему не исключают вероятность рецессии. Сильная инфляция привела к тому, что многие потребители резко сократили свой спрос.
«Из-за экстремально высоких цен на энергию и продукты лишь немногое осталось от ожидавшегося экономического бума», — приводит издание слова Фритци Колер-Гейб, экономиста из немецкого банка KfW. По мнению председателя объединения торговых и промышленных палат Германии Мартина Ванслебена, для стабилизации ситуации нужна стабильность в поставках энергии и ускорение инвестиционных процессов.
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