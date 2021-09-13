Guardian: работодатели заманивают сотрудников обратно в офисы пивом и попкорном

Пивные фестивали, бесплатные завтраки или сахарная вата — это всего лишь несколько примеров тех бонусов и привилегий, которыми британские фирмы стараются заманить своих сотрудников обратно в офисы после полутора лет дистанционной работы. Как пишет The Guardian, по словам экспертов, таким образом работодатели хотят дать людям почувствовать, что их ценят после длительного периода отсутствия в офисе, когда все были вынуждены работать на изоляции.

Руководство многих британских компаний понимает, что после 18 месяцев, которые их сотрудники провели дома, им необходимо оказать особенно радушный приём. Как пишет The Guardian, бесплатные завтраки, сахарная вата или подарочный набор продукции с фирменной символикой компании — это всего лишь несколько примеров тех бонусов и привилегий, которыми фирмы стараются заманить своих сотрудников обратно в офисы после полутора лет дистанционной работы.

Как продолжает издание, корпорация лондонского Сити — руководящий орган управления этого административного образования — поприветствовала сотрудников, вернувшихся на свои рабочие места, организовав для них бесплатный пивной фестиваль. Это мероприятие, где коллеги получили возможность пообщаться друг с другом за пинтой пива и тарелкой уличной еды.

Инвестиционная компания Fidelity International стала одной из компаний, предложивших бесплатные угощения своим сотрудникам. Те, кто решит вернуться на своё рабочее место, смогут целую неделю получать бесплатные завтраки, а также бесплатные фрукты. По определённым дням в их распоряжении будут тележки со сладкой ватой и попкорном.

Бесплатно завтракать вплоть до конца октября также смогут около 1,3 тыс. сотрудников юридической компании Slaughter and May, вернувшиеся на свои рабочие места. Они также получат бесплатные бутылки для воды из нержавеющей стали с фирменной символикой компании. Руководство также рассматривает возможность введения гибкого графика работы, согласно которому сотрудники смогут проводить 60% своего рабочего времени в офис, а оставшиеся 40% — работать из дома.

Один из самых щедрых подарков своим сотрудникам предлагает компания PwC, предоставляющая услуги в области консалтинга и аудита. 22 тыс. её сотрудников в Великобритании в сентябре получат дополнительные ₤1000, а компания перейдёт на гибридный режим работы, в рамках которого они смогут проводить в офисе всего два или три дня в неделю. Хотя получение этой разовой выплаты не зависит от того, возвращается ли тот или иной сотрудник в офис, в одной из служебных записок говорится, что работники компании смогут получить дополнительные выплаты, которые покроют их расходы на дорогу до офиса.

Компания onenine5.com, которая производит товары для путешествий, сообщила, что с ней уже связались несколько технологических фирм, которых интересовал вопрос закупки специальных чехлов для ноутбуков с наполнителем из кокосового волокна. Они хотели, чтобы эти чехлы украшала фирменная символика их компаний, поскольку именно их они планировали подарить своим сотрудникам, вернувшимся в офис.

«Это своего рода сувенирная продукция. Нам поступают запросы от менеджеров, которым выделили деньги на то, чтобы организовать радушную встречу и уговорить людей на гибридный режим работы», — объяснил основатель компании Алекс Стюарт.

По словам психолога Ли Чемберс, которая организовывает проведение тренингов для сотрудников различных компаний, подарки и вечеринки для сотрудников — это один из способов дать людям «почувствовать, что их ценят» после длительного периода отсутствия в офисе, когда все были вынуждены работать в изоляции.

«Естественно, некоторые люди очень хотят вернуться в офис, другие испытывают определённые сомнения. Но, несомненно, если они будут знать, что их ждёт радушный приём, что они смогут принять участие в каких-то мероприятиях или что-то ожидает их на рабочем столе, сотрудники будут чувствовать себя увереннее, будут чувствовать себя частью чего-то большего», — говорит Чемберс.