Le Figaro: Путин манипулирует Германией, как бомбой замедленного действия

Вся экономическая модель Германии построена на том, чтобы покупать дешёвый российский газ и продавать товары с высокой добавочной стоимостью в Китай. И из-за этого Германия предстаёт сейчас в образе стрекозы из знаменитой басни, пишет Le Figaro. По словам автора статьи, это бомба замедленного действия, которая может потянуть за собой в рецессию всю зону евро.

Германия предстаёт сейчас в роли непредусмотрительной и беспомощной стрекозы, тогда как Франция и страны Южной Европы могут похвастаться добродетелями муравья, пишет заместитель главного редактора газеты Le Figaro Филипп Жели. По его словам, если французы воспринимают рекомендации экономить энергию без паники, то их соседи готовятся чуть ли не к голоду военных времён.

Самая крупная промышленная держава на континенте, которая потребляла массу российского газа, теперь оказалась на пороге катастрофы: нехватка поставок, отсутствие резервов и альтернатив. Её экономический рост уже замедлился, инфляция и безработица растут, а ещё не наступили тяжёлые зимние времена. И это может увести все страны зоны евро в рецессию.

Немецкие власти проявляют «похвальный прагматизм»: рекомендуют своим согражданам принимать более холодный и более короткий душ. Там приняли «горькое, но необходимое» решение вернуться к использованию электростанций на угле, от которых хотели избавиться к 2030 году. К тому же Берлин намерен продлить жизнь трём атомным электростанциям, хотя после катастрофы в Фукусиме от них тоже хотели отказаться.

Но идеологический раскол не так уж важен на фоне политических и социальных вызовов. Счета за газ у немцев уже увеличились в три раза, и до конца года планируется ещё одно увеличение. Это не мешает правящей коалиции объявить о новых налогах. Как отмечает автор статьи, за этим может последовать мощное социальное недовольство.

Вся экономическая модель Германии построена на том, чтобы покупать у России дешёвые энергоресурсы и экспортировать товары с высокой добавочной стоимостью в Китай. И эта модель может взорваться. «Находясь под гнётом санкций, Владимир Путин манипулирует этой бомбой замедленного действия по своему усмотрению, зная, что, дестабилизируя Германию, он дестабилизирует Европу», — пишет Le Figaro.