Лидер немецких левых: Германии угрожает социальная катастрофа и кризис демократии, а её правительство бездействует

В то время как Германии угрожает социальная катастрофа, мощная волна «энергетической бедности» и «кризис демократии» из-за мобилизации праворадикальных сил, её правительство «не желает или не способно действовать», заявил cопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван в интервью Das Erste. Он призвал немецких политиков «преодолеть милитаристскую логику, которая в настоящее время превалирует над всем». Ширдеван убеждён, что европейские лидеры должны стремиться к переговорам с Владимиром Путиным.

На фоне роста цен на энергоносители и продукты питания cопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван подверг федеральное правительство Германии резкой критике. По его словам, когда речь заходит о «справедливом распределении бремени ожидаемого кризиса», оно «не желает или не способно действовать». Расходы «в одностороннем порядке перекладываются на большинство населения», заявил политик в интервью Das Erste.

Как утверждает Ширдеван, из-за украинского кризиса и его последствий Германии «угрожает социальная катастрофа, мощная волна «энергетической бедности», которая уже надвигается на страну, а также инфляция, из-за которой люди больше не смогут позволить себе продукты питания, а арендная плата продолжит расти».

Кроме того, существует опасность, что в стране наступит «явный кризис демократии». По его словам, мобилизация праворадикальных сил уже началась. Их волнует не социальный вопрос, а в первую очередь их «антидемократическая программа». «Германское общество вот-вот попадёт в идеальный шторм», — отметил лидер Левой партии.

Он предупредил, что Левая партия осенью также начнёт призывать к протестам. По его словам, цель состоит в том, чтобы «оказать давление на федеральное правительство и заставить его действовать». Его партия будет бороться за ограничение цен на газ, за ​​мораторий на повышение ставок арендной платы и запрет на отключения газа и электричества. Последнее может случиться в том случае, если граждане не способны оплатить свои счета.

Ширдеван раскритиковал министра финансов Кристиана Линднера (СвДП) за то, что тот отказался «связываться с большими и влиятельными» и «требовать деньги у тех, кто наживается на кризисе» — например, в виде налога на сверхприбыль. По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц также почему-то «нажимает на тормоза».

Политик указал на предложение австрийских социал-демократов. По словам Ширдевана, они призвали посчитать прибыль энергетических компаний за последние три года и рассчитать средний показатель. Идея социал-демократов заключается в том, чтобы дополнительная прибыль, превышающая это значение на 10%, изымалась. Государство сможет использовать эти деньги для финансирования мер социальной политики.

Как отмечает издание, Ширдеван является депутатом Европарламента и занимает должность сопредседателя группы Европейских объединённых левых. Левая партия «годами истязала себя» внутренними конфликтами. По данным опросов, в настоящее время электоральный рейтинг партии ниже её результатов на федеральных выборах в сентябре 2021 года и составляет всего 4%. Ширдеван считается «восточногерманским прагматиком», который стремится проводить «чёткий политический курс». По его словам, отныне левые будут «прояснять внутренние проблемы» «внутри» партии.

Ширдеван не считает «скандальный пост» депутата бундестага Сары Вагенкнехт в Twitter, в котором она заявила о «войне против России», поводом для исключения её из партии. По его словам, это неподходящий способ взаимодействия друг с другом. На партийном съезде Левая партия разъяснила свои политические позиции, в том числе по отношениям с Россией. Отклоняющиеся позиции являются «отражением дискуссий, которые также имеют место в обществе».

Сопредседатель Левой партии отметил, что расширение НАТО на восток не может служить основанием для начала российской спецоперации на Украине. При этом он выразил обеспокоенность тем, что сегодня те, кто делает ставку на дипломатию и политическое решение конфликта, сталкиваются с «волной презрения» и «порицаются как наивные пацифисты — или как понимающие Путина».

Политик призвал «преодолеть милитаристскую логику, которая в настоящее время превалирует над всем». По его словам, следует рассмотреть вопрос о том, как обеспечить мир гражданскими средствами. Ширдеван считает, что необходим мирный порядок, основанный на международном праве, и укрепление таких институтов, как ООН. Он убеждён, что европейские лидеры должны стремиться к переговорам с Владимиром Путиным.

«Дипломатия действует, дипломатия функционирует, — подытожил сопредседатель Левой партии в интервью Das Erste. — Это продемонстрировало соглашения о вывозе зерна между Украиной и Россией, которое было заключено при посредничестве ООН и Турции».