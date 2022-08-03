Freie Welt: всех недовольных энергетической политикой в Германии записывают в «друзей Путина»

В Германии растёт число тех, кто выступает за запуск «Северного потока — 2» и отмену антироссийских санкций, которые больше всего вредят самим немцам, сообщает Frei Welt. 68% граждан ФРГ считают, что энергетический кризис — это проблема №1, и ждут от властей решений. Берлин же всех недовольных записывает в «друзей Путина» и называет «громким меньшинством».
Пропаганда в Германии работает на полных оборотах, сообщает Freie Welt. В своих новостных репортажах мейнстримные СМИ сообщают о том, что большинство немцев взволнованы ситуацией на Украине и осуждают Россию за начало боевых действий.
Но опрос института социологических исследований Forsa показывает, что большинство граждан ФРГ считают проблемой №1 не украинский, а энергетический кризис. Речь идёт о 68%. Люди боятся суровой холодной зимы, роста цен и, соответственно, дополнительных расходов. Они ждут от властей решения проблемы.
Растёт число тех, кто выступает за запуск «Северного потока — 2» и отмену антироссийских санкций, которые больше всего вредят самой Германии. И как реагирует на это немецкая пропаганда и власти? СМИ тут же начали навешивать ярлыки на недовольных и заявлять, что вчерашние «коронаскептики» превратились в «друзей Путина».
Таким образом журналисты пытаются делегитимизировать и маргинализировать открытую критику властей. Свист и выкрики граждан во время публичных выступлений министра экономики Роберта Хабека преподносятся как реакция «громкого меньшинства».
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