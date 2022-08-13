DWN: провал Хабека — вместо Германии газ из Катара получает Италия

Весной этого года министр экономики Германии пообещал, что его страна будет получать газ из Катара для сокращения зависимости от российских поставок, однако его усилия так ни к чему и не привели, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Германия по-прежнему не получает газ из страны Персидского залива — вместо этого Катар увеличил объёмы поставок в Италию, у которой есть три терминала для приёма сжиженного газа.

В марте министр экономики Германии Роберт Хабек отправился в регион Персидского залива — в Катар, чтобы найти альтернативу российскому природному газу, в котором так остро нуждается Германия в промышленности, для отопления и производства электроэнергии. Как сообщает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten, после встречи с эмиром Катара Хабек заявил, что государство Персидского залива готово поставлять больше газа в Германию в краткосрочной перспективе.

Однако теперь Катар не поставляет газ Берлину. Представители компаний, сопровождавшие Хабека в его поездке в марте, пока не смогли заключить с Катаром контракты на поставку газа. Это тем более болезненно, потому что сейчас Россия пропускает через газопровод «Северный поток — 1» только 20% от прежнего объёма газа, а Германия переживает масштабный энергетический кризис, подчёркивает издание.

На прошлой неделе Хабек сказал, что «катарцы решили не делать хорошее предложение». На самом деле, министр заключил энергетическое партнёрство с Катаром только в мае. Количество поставок не было согласовано. Кроме того, Катар хотел заключить долгосрочные контракты, а немецкие компании хотят в будущем использовать не газ, а возобновляемые источники энергии.

В то время как Хабек получил отпор в Катаре, итальянская энергетическая компания Eni, контрольный пакет акций которой принадлежит итальянскому правительству, похоже, добилась большего успеха, сообщается в статье. Расположенная в Риме компания заявила о прогрессе в своих усилиях по замене в среднем 20 млрд кубометров природного газа, которые Россия поставляет в Италию ежегодно до 2025 года.

«В условиях неопределённости и волатильности на рынках мы приняли оперативные меры для обеспечения новых поставок энергоносителей, — заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци в ходе телефонной конференции по итогам второго квартала. —После заключения новых газовых контрактов с нашими партнёрами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ».

По данным министерства энергетики Катара, месторождение North Field содержит около 10% мировых запасов природного газа. Eni имеет 25-процентную долю в совместном предприятии с компанией Qatar Energy, которая, в свою очередь, владеет 12,5-процентной долей в проекте расширения месторождения на востоке. Таким образом, итальянскому энергетическому гиганту принадлежат 3% от общего объёма проекта.

Как и вся Европа, Италия стремится диверсифицировать поставки газа, поскольку западные страны ввели санкции против российского энергетического агентства, напоминает издание. В июле премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что предполагаемая зависимость его страны от импорта российского газа для удовлетворения своих энергетических потребностей снизилась до 25% от годового объема поставок по сравнению с 40% годом ранее.

В отличие от Германии, Италия сотрудничает с Катаром дольше. Италия считается крупнейшим импортёром сжиженного природного газа из Катара по состоянию на 2021 год. Маршрут СПГ между двумя странами был одним из самых используемых в мире в прошлом году, по нему было осуществлено 76 поставок. Очевидно, что государство Персидского залива также сразу же выразило готовность поставлять больше СПГ в Италию. Преимуществом является и то, что в Италии есть три терминала СПГ.

Россия резко сократила поставки газа в Европу, а Катар вообще не хочет поставлять газ в Германию, несмотря на усилия Хабека, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В условиях кризиса правительство в Берлине сейчас сосредоточено на ограничении потребления: граждане и компании должны потреблять меньше электроэнергии, меньше отапливать помещения и экономить энергию во всех сферах.

В то же время должен быть увеличен импорт газа из альтернативных источников. Помимо России, немецкие энергетические компании также покупают природный газ в Норвегии и Нидерландах. Но этого далеко не достаточно. В конце концов, Германия потеряла около половины прежнего объёма поставок. Более того, совершенно не предвидится, когда отношения с Россией могут вернуться в нормальное русло.

В среднесрочной перспективе Хабек хочет, в частности, обеспечить газоснабжение сжиженным газом. В Нижней Саксонии уже началось строительство газопровода. Цель —подать сжиженный газ в энергосистему Германии с плавучей платформы СПГ в Вильгельмсхафене до Рождества. Однако в рамках текущей процедуры утверждения плана выдвинуто четырнадцать возражений против трубопровода от экологических организаций, подчёркивает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.