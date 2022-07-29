«Проваливай, разжигатель войны!» — немецкого министра освистали, пока он обвинял в кризисе Россию

Выступая перед сотнями граждан в Байройте, министр экономики Германии Роберт Хабек обвинил Россию во лжи по поводу турбины для газопровода «Северный поток — 1» и назвал действия Москвы в отношении газовых поставок «фарсом». Часть присутствующих в ответ освистала самого Хабека как лжеца и разжигателя войны, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Министр экономики Германии Роберт Хабек обвинил Россию во лжи в споре о турбине для газопровода «Северный поток — 1», сообщает немецкий телеканал N-TV.

Выступая перед гражданами в Байройте, политик от партии зелёных назвал поведение России в отношении поставок газа «фарсом». Турбина, прошедшая техническое обслуживание в Канаде, находится в Германии с понедельника прошлой недели. По словам Хабека, все документы имеются и он сам имел возможность потрогать турбину руками. Однако Россия отказалась ввозить турбину на свою территорию. «Они лгут в лицо», — заявил Хабек.

Во время своего выступления в Байройте министру пришлось бороться с громкими выкриками и освистыванием. Многие граждане кричали Хабеку: «Проваливай!» Некоторые пришли с плакатами, на которых политик зелёных был назван «разжигателем войны». На гражданском диалоге, который, как предполагается, насчитывал несколько сотен участников, протестующие были в меньшинстве, отмечает N-TV.

По словам Кремля, Россия надеется на скорый возврат отремонтированной газовой турбины в связи с сокращением поставок газа по балтийскому газопроводу «Северный поток — 1» в Германию. Затем турбина должна быть установлена на газокомпрессорной станции «Портовая», после чего можно будет приступать к наладочным работам и подготовке турбины к запуску, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По данным российской энергетической компании «Газпром», турбина важна для создания давления, необходимого для прокачки газа.

«Газпром» неоднократно обвинял своего партнёра по договору, компанию Siemens Energy, в непредоставлении необходимых документов и информации для ремонта машины. В среду вечером Siemens Energy отвергла обвинения «Газпрома».

Как напоминает немецкий телеканал, в среду «Газпром» сократил объём поставок через «Северный поток — 1» до 20% от максимальной мощности, поскольку, по словам компании, одна турбина всё ещё нуждалась в техническом обслуживании. В качестве причины были названы технические нормы безопасности.

В Байройте Хабек отстаивал курс правительства Германии и призывал к обмену мнениями и диалогу. Что касается резко возросших цен на энергоносители, по его словам, их первопричиной являются агрессивные военные действия России в отношении Украины, сообщает немецкий телеканал N-TV.