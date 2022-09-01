Guardian: санкции Запада не работают — «Газпром» получает рекордную прибыль

Западные санкции не мешают России зарабатывать на продаже газа, пишет The Guardian. Ограничительные меры не смогли задушить российскую экономику. Пока западные политики нервно гадают, возобновит ли Россия поставки газа по «Северному потоку — 1» в Европу, «Газпром» отчитался о рекордной чистой прибыли за первое полугодие.

Компания «Газпром», которая на 49,3% принадлежит российскому правительству, отчиталась о рекордной прибыли за первое полугодие. Ожидается, что «Газпром» выплатит Кремлю небывалую сумму в размере £8,6 млрд. Российский газовый гигант заявил о рекордной чистой прибыли за первое полугодие в размере 2,5 трлн рублей. Совет директоров предложил произвести выплату в размере 51,03 рубля на одну обыкновенную акцию или общую выплату в размере 1,21 трлн рублей при условии одобрения акционерами. Решение будет принято на внеочередном общем собрании акционеров 30 сентября, пишет газета The Guardian.

Рекордные дивиденды «Газпрома» свидетельствуют о неудаче Запада в попытках задушить российскую экономику с помощью санкций. Великобритания и Европа перешли к поэтапному отказу от импорта российской нефти и газа, чтобы Запад не дал России заработать. Однако вместо этого Россия увеличила экспорт нефти в Азию, а цены на газ подскочили вследствие сокращения его поставок «Газпромом» в Европу, сообщает издание.

По словам зампреда компании, несмотря на санкционное давление и «неблагоприятную внешнюю среду», в первом полугодии 2022 года «Газпром» продемонстрировал рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений, отмечает The Guardian.

Решение о выплате дивидендов было принято в то время, когда энергетические компании и политики нервно гадают, возобновит ли Россия поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1» в Европу. Российская сторона ранее объявила, что на трое суток остановит работу трубопровода по Балтийскому морю для проведения ремонтных работ. В последние месяцы «Газпром» сократил добычу газа до самого низкого уровня с 2008 года, утверждается в материале издания.

Как сообщает The Guardian, в среду разгорелся очередной скандал, когда глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания Siemens Energy» не может проводить регулярное техническое обслуживание оборудования газопровода «Северный поток — 1». Глава российского энергетического гиганта также отметил, что капитальный ремонт оборудования «Северного потока — 1» невозможен из-за западных санкций.

На этой неделе представители одного из крупнейших поставщиков газа во Франции компании Engie заявили, что «Газпром» ещё больше сократит поставки компании из-за разногласий по некоторым контрактам. С начала спецоперации России «Газпром» уже существенно сократил поставки Engie, которой принадлежит 9% акций «Северного потока — 1». Спор обострился, поскольку российская компания собирается полностью приостановить все поставки французской стороне с 1 сентября, ссылаясь на неуплату июльских объёмов. Как сообщается, Engie вычла из платежа «компенсацию» за сокращение поставок газа в последние недели, пишет The Guardian.

Европейские правительства обвинили Владимира Путина в использовании поставок газа в качестве оружия во время конфликта на Украине. Москва отвергает эти утверждения и ссылается на прекращение поставок по техническим причинам, заключает The Guardian.