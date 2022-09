Guardian: очередная остановка «Северного потока» усилила опасения по поводу ожидающего Европу энергетического кризиса

После того как «Газпром» на неопределённый срок остановил поставки голубого топлива по газопроводу «Северной поток — 1», вновь усилились опасения по поводу того, что этой зимой Европу может охватить энергетический кризис, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, серьёзность нынешней ситуации подчёркивает тот факт, что Москва обеспечивала бесперебойные поставки газа в Европу даже в разгар холодной войны.

Опасения по поводу того, что этой зимой Европу может охватить энергетический кризис, достигли новых высот после того, как российская компания «Газпром» остановила на неопределённый срок поставки газа в Германию по своему ключевому газопроводу «Северный поток — 1», пишет The Guardian.



Серьёзность нынешней ситуации подчёркивает тот факт, что Москва обеспечивала бесперебойные поставки газа в Европу даже в разгар холодной войны. Однако после ввода российских войск на Украину это уже второй случай прекращения работы трубопровода. В первый раз «Северный поток» перекрывали на 10 дней в июле этого года.



Как напоминает издание, «Газпром» заявил о прекращении поставок газа на неопределённый срок после обнаружения утечки масла. В компании заявили, что возобновления прокачки не будет до тех пор, пока ремонт не будет полностью выполнен.



Этот шаг, как отмечает The Guardian, был предпринят через несколько часов после того, как страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы «остановить финансирование режима Владимира Путина».



Отвечая вчера на вопрос об остановке поставок российского голубого топлива, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз ожидает от Москвы соблюдения подписанных ею энергетических контрактов. Тем не менее он настоял на том, что ЕС хорошо подготовлен на случай полной остановки поставок российского газа благодаря имеющимся у него газовым хранилищам и мерам по энергосбережению.



Между тем бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила, что тактика Владимира Путина в энергетической сфере заставила паниковать Европу и Великобританию, которые, по её словам, оказались в чересчур сильной зависимости от поставок энергоносителей из «не таких уж и дружественных» стран. Однако она также заверила, что Британия сможет пережить грядущую зиму, сообщает The Guardian.