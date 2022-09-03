Шрёдер: угрозы Зеленского захватить Крым «не имеют смысла»

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал угрозы украинского президента Владимира Зеленского получить Крым военным путём, назвав их бессмысленными. В интервью испанскому изданию ABC немецкий политик назвал полуостров «русским».

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в беседе с испанской газетой ABC обсудил энергетическую войну Запада с Россией, остановку газопровода «Северный поток» и российскую спецоперацию на Украине.

На комментарий журналиста о том, что на Западе многие утверждают, что президент России Владимир Путин остановил работу трубопровода «Северный поток», чтобы оказать давление на Германию, Шрёдер ответил, что поднимал вопрос в ходе визита в Москву в конце июля.

По его словам, в рамках визита он встречался с «руководителем энергетической отрасли» России — чьё имя или должность не назвал, — с которым Шрёдер и обсудил вопрос. «И ответ был однозначным: со стороны Кремля нет никаких указаний на сокращение потока газа»,— заявил экс-канцлер.

По мнению Шрёдера, «самым простым решением» проблемы с поставками газа для Германии было бы запустить газопровод «Северный поток — 2», так как цены растут при сокращении предложения.

В интервью немецкий политик также отметил, что Кремль стремится к завершению спецоперации на Украине путём переговоров. Однако уточнил, что подобное решение невозможно без участия Киева и без американской поддержки, так как «этот конфликт является частью более крупного геополитического противостояния». Шрёдер добавил, что, по его мнению, Запад «совершает серьёзную ошибку, слишком полагаясь на Соединённые Штаты». Бывший канцлер считает, что в России опасаются, что могут оказаться в окружении, и, «к сожалению, эти опасения отчасти оправданны».

При этом Шрёдер заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым* военным путём «не имеет смысла», назвав регион «русским».

«Это вопрос, который может быть решён со временем, возможно, не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, но он может быть решён перед началом следующего поколения», — заявил он, напомнив, что полуостров Украине передал советский лидер Никита Хрущёв, полагая, что СССР «просуществует так же долго, как католическая церковь».



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

