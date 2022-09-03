Independent: угрожает здоровью и жизни — в Великобритании потребовали пересмотреть практику отключения газа и электричества за неуплату

В Национальной службе здравоохранения предупредили, что британцы стали попадать в больницы после того, как в их домах отключали энергоснабжение за неуплату, передаёт The Independent. Исполнительный директор службы в Северо-Восточной Англии и Камбрии Саманта Аллен обратилась к Управлению по рынкам газа и электроэнергии Великобритании с просьбой пересмотреть политику отключения, указав на то, что это «спасёт жизни» британцев.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании предупредили об опасности отключения газа и электричества для здоровья и жизни жителей страны, отметив, что некоторые британцы уже попали в больницы, после того как не смогли оплатить счета, сообщает The Independent.

Как пишет издание, исполнительный директор службы в Северо-Восточной Англии и Камбрии Саманта Аллен предприняла «беспрецедентный шаг», высказавшись против практики отключения энергоснабжения за неуплату британцам, которые живут самостоятельно, но нуждаются в поддержке медиков.

Аллен обратилась к Управлению по рынкам газа и электроэнергии Соединённого Королевства (Ofgem), потребовав пересмотреть политику отключения, указав на то, что это «спасёт жизни» британцев этой зимой. В обнародованном в пятницу письме в Ofgem она заявила, что «серьёзно опасается» за здоровье и жизнь уязвимых пациентов, которым отключают электричество и газ после неуплаты.

«Мы уже наблюдаем примеры, когда в домах клинически уязвимых людей отключают энергоснабжение, что впоследствии приводит к госпитализации», — заявила медик, добавив, что жизни множества британцев по всей стране зависят от использования электрических приборов.

В качестве примера она привела пациентов Национальной службы здравоохранения, которым необходимо использовать кислород в домашних условиях, отметив, что также врачи опасаются за состояние людей с психическими расстройствами, которые могут остаться без энергоснабжения.

«Последствия прекращения подачи электроэнергии для некоторых людей несут опасность для жизни. Всё это приведёт к дополнительным нагрузкам на и без того напряжённую работу службы здравоохранения и социального обеспечения», — предупредила Аллен в своём обращении.

По её словам, в связи со стремительным ростом цен на энергоносители вся страна начинает осознавать, как это отразится на тех британцах, кто не может позволить себе платить за электроэнергию. Она указывает на правила, которые запрещают отключать бытовое водоснабжение в домах уязвимых пациентов, призывая распространить запрет и на энергоснабжение, пишет The Independent.