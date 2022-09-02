Evening Standard: из-за роста цен на энергоресурсы британцы ищут в продуктовых фондах готовую еду

Малообеспеченные британцы, которые приходят в благотворительные продуктовые фонды для получения бесплатной продовольственной помощи, всё чаще просят там «еду, не требующую приготовления», из-за опасений по поводу стремительного роста стоимости энергоресурсов. Статистика также свидетельствует, что кризис роста стоимости жизни уже привёл к заметному увеличению числа людей, обращающихся за такой помощью, сообщает Evening Standard.

Посетители благотворительных продуктовых фондов в Великобритании теперь всё чаще просят выдать им «еду, не требующую приготовления», пишет Evening Standard. По оценкам экспертов, это связано с опасениями по поводу растущей стоимости энергоносителей. Такие просьбы означают, что многие малообеспеченные британцы уже просто не могут позволить себе включить плиту для разогрева или приготовления пищи, отмечается в статье.



Статистика также показывает, что кризис растущей стоимости жизни уже привёл к заметному увеличению числа посетителей продуктовых фондов. Согласно последнему отчёту Британского консорциума розничных торговцев, эти цифры увеличились после того, как цены в магазинах выросли на рекордные 5,1% в августе этого года.



Суммы в счетах за электроэнергию, газ и другие ресурсы тоже постоянно растут — и всё это вместе создаёт крайне нестабильную ситуацию, рассказал Ян Оултон, попечитель благотворительного продуктового фонда West Cheshire Foodbank. По его словам, количество клиентов этого фонда выросло уже на 70% по сравнению с уровнем, который был до пандемии COVID-19. «Впервые мы тратим тысячи фунтов на еду, чтобы пополнить наши запасы, — около 20 процентов. Это нестабильная ситуация для независимой благотворительной организации», — пояснил Оултон.



При этом большинство людей, которые сейчас обращаются за помощью, трудятся полный рабочий день, однако им уже не хватает средств, чтобы позволить себе включить плиту или духовку, подчеркнул он. «Всё больше и больше людей отказываются брать свежие овощи, потому что они не могут позволить себе их приготовить. Это катастрофа. Что же будет, когда похолодает?» — заявил Оултон.



Последние данные также свидетельствуют, что в то время, как число британцев, обращающихся за помощью в благотворительные фонды, продолжает расти, суммы пожертвований сокращаются, говорится в статье. Опрос независимых продуктовых фондов, проведённый Независимой сетью продовольственной помощи (IFAN), показал, что в 72% из них уровень пожертвований снизился с апреля этого года.



В результате более половины благотворительных организаций уже пришлось использовать дополнительные резервы, чтобы оплатить поставки продовольствия. При этом почти 90% из них подтвердили, что с апреля этого года спрос на получение продуктовой помощи вырос.



Около 87% фондов также сообщили, что они испытывали проблемы с поставками продовольствия в этот период. И каждая пятая благотворительная организация заявила, что им пришлось сокращать размер своих продуктовых наборов, пишет Evening Standard.



Более того, рекордная инфляция приводит к тому, что за помощью начинают обращаться даже более состоятельные британцы. «За последние несколько месяцев работы здесь я стала свидетелем того, как люди, которые раньше были постоянными спонсорами, сами превратились в клиентов продуктового фонда», — рассказала Шарлотта Уайт, менеджер благотворительного продуктового фонда Earlsfield Foodbank.

Волонтёры также подчёркивают, что без «немедленного вмешательства» правительства ситуация будет только ухудшаться. «Мы пытаемся обеспечить людей свежими фруктами и овощами для здорового питания, однако они отказываются, потому что не могут позволить себе это приготовить. Не могу выразить, как это нас беспокоит», — подчеркнула Уайт.



По её словам, в результате основным приёмом пищи для многих британцев становятся просто хлопья для завтрака, потому что их не нужно дополнительно готовить. «Мы не в состоянии справиться с такой серьёзной проблемой. Необходимо немедленное вмешательство, пока ситуация не усугубилась», — заявила Уайт.



Депутат от Лейбористской партии Ян Бирн, который уже проводил ранее в Великобритании кампанию с призывом обеспечить продовольственную безопасность, также раскритиковал действия правительства. «Это ужасающе тревожный сигнал для нашей нации, когда в продуктовых фондах, которые вообще не должны были бы существовать и являются позором для нас как одной из самых богатых стран мира, теперь даже пожертвования оказались на исходе», — подчеркнул он.



«Конечно, сейчас пришло самое время сказать, что с нас хватит, и потребовать обеспечить право на получение питания в законодательном порядке, а также потребовать системных изменений для преодоления гуманитарного кризиса бедности в нашем обществе. Миллионы голодающих детей в нашей стране не заслуживают чего-то меньшего», — заявил в этой связи Бирн.