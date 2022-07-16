Das Erste: продовольственные банки на пределе — всё больше немцев оказывается за чертой бедности

В результате инфляции, пандемии и украинского кризиса за чертой бедности оказывается всё больше немцев: по последним данным, этот показатель достиг 13,8 млн, что примерно на 600 тыс больше, чем до начала пандемии, пишет Das Erste. Число клиентов продовольственных банков бьёт все рекорды — к их услугам в настоящий момент прибегает более 2 млн человек. Данные по бездомным также не внушают оптимизма: их общее число оценивается примерно в 233 тыс человек. Благотворительные организации бьют тревогу и требуют адресной помощи от государства.

Число людей, включённых в список клиентов некоммерческой ассоциации продовольственных банков Германии Tafel, значительно увеличилось. Глава ассоциации Йохен Брюль заявил, что из-за инфляции, пандемии и последствий украинского кризиса с начала года эта цифра выросла примерно вдвое. По его словам, всего услугами продовольственных банков в Германии в настоящий момент пользуются более 2 млн человек. Это больше, чем когда-либо прежде, пишет Das Erste.

«Продовольственные банки работают на пределе возможностей и сообщают, что к ним приходит много людей, которые до этого как-то сводили концы с концами и впервые вынуждены обратиться за помощью», — рассказывает Брюль. По его словам, каждый третий продовольственный банк приостановил запись новых клиентов, поскольку продуктов или волонтёров не хватает, чтобы помочь всем, кто просит о помощи.

В июне и июле Tafel опросила 603 продовольственных банка. Практически ни один из них не зафиксировал снижение числа клиентов. Около 60% заявили, что с начала года их клиентура увеличилась на 50%. Примерно четверть указала на рост от 50% до 100%. 16% даже заявили, что число их клиентов выросло в два и более раза.

Продовольственные банки собирают излишки продуктов питания у розничных продавцов и производителей, а затем перераспределяют их. По данным Tafel, среди их клиентов много безработных, малообеспеченных и пенсионеров, то есть групп, которые особенно сильно страдают от инфляции.

Председатель ассоциации Брюль призвал федеральное правительство срочно представить новый пакет помощи — на этот раз необходима адресная помощь для бедных. Меры, предпринятые правительством до сих пор, почти не затрагивали малообеспеченных граждан.

За последние несколько месяцев к клиентской базе Tafel присоединились многие беженцы c Украины. В этой связи ассоциация также выступила с критикой властей. Муниципальные органы продолжают направлять беженцев в продовольственные банки без какого-либо предварительного согласования. У многих жителей Украины сложилось «ложное впечатление», что продовольственные банки представляют собой часть полагающейся им государственной помощи.

Эксперты в последнее время постоянно указывают на то, что число людей в Германии, страдающих от бедности, растёт — в том числе из-за коронавируса и вызванного им экономического спада. Согласно «Отчёту о бедности» Ассоциации независимых благотворительных организаций, 13,8 млн жителей Германии, страны с населением 83 млн человек, в настоящее время живут за чертой бедности. Это примерно на 600 тыс больше, чем до пандемии.

«Результаты шокируют, экономические последствия пандемии ударяют по гражданам в полную силу», — заявил генеральный директор Ассоциации независимых благотворительных организаций Ульрих Шнайдер. Учитывая высокий уровень инфляции в настоящее время, ассоциация ожидает дальнейшего ухудшения ситуации.

В нижней части «шкалы бедности» находятся люди, у которых нет даже крыши над головой. Сколько их в Германии, можно только предполагать — их число не зафиксировано статистикой. Однако недавно Федеральное статистическое ведомство впервые представило данные как минимум по одной из подгрупп — по тем, кто проживает в социальных приютах или во временных помещениях. Ведомство оценивает их число в 178 тыс человек. Это соответствует населению такого города, как Потсдам.

По состоянию на 31 января 2022 года почти две трети таких людей составляли мужчины. 37% — моложе 25 лет, почти 5% — 65 лет и старше. 46% проживающих в приютах — семьи или родители-одиночки с детьми.

Число бездомных, проживающих у друзей, родственников или знакомых, и бездомных, проживающих на улице, никак не фиксировалось. Беженцы учитывались только в том случае, если они получили положительное решение о предоставлении убежища и были размещены через систему экстренной жилищной помощи.

Федеральное министерство труда и социальной защиты Германии поручило провести репрезентативное исследование для изучения всех форм бездомности. Оно должно быть опубликовано этой осенью. По предварительным данным, общее число бездомных в Германии оценивается примерно в 233 тыс человек, передаёт Das Erste.