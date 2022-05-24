WION Оригинал

WION: эксперты Oxfam рассказали, как богачи наживались на страданиях в пандемию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Всего за два года пандемии COVID-19 миллиардеры во всём мире смогли увеличить свои состояния больше, чем за 23 предыдущих года. Об этом сообщается в докладе под названием «Наживаясь на боли», выход которого эксперты Oxfam приурочили к началу Всемирного экономического форума в Давосе, где собирается мировая элита финансовых и деловых кругов. Эксперты также призвали правительства разных стран увеличить налоги для богатых, чтобы за счёт этого помочь самым нуждающимся и наиболее пострадавшим от пандемии слоям населения, сообщает WION.
WION: эксперты Oxfam рассказали, как богачи наживались на страданиях в пандемию
AP

Согласно новому докладу Oxfam под названием «Наживаясь на боли», пандемия COVID-19 привела к тому, что примерно каждые 30 часов в мире появляется новый миллиадер. В то же время в 2022 году около миллиона человек по всей планете могут оказаться в крайней нищете, предупреждают эксперты. 

В докладе также отмечается, что миллиардеры в продовольственной сфере и энергетическом секторе сейчас примерно за каждые два дня увеличивают своё состояние на $1 млрд — поскольку стоимость этих жизненно важных товаров в настоящее время продолжает расти более быстрыми темпами, чем за последние десятилетия, сообщает WION.

Публикация доклада «Наживаясь на боли» была приурочена к тому моменту, когда мировая элита в сфере экономики и финансов встречается на Всемирном экономическом форуме, который открывается на швейцарском горнолыжном курорте в Давосе. Это самое эксклюзивное в мире мероприятие подобного рода вновь проводится после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, поясняется в статье.

Однако богатство миллиардеров за этот период лишь возросло, отмечается в статье. По оценкам Oxfam, в 2022 году около 263 млн человек окажутся в условиях крайней нищеты, поскольку непрекращающийся рост цен лишь усугубляет проблемы, спровоцированные ранее пандемией. Это означает, что примерно миллион человек оказывается на грани нищеты за каждые 33 часа, подчёркивается в статье. 

Для сравнения, за время пандемии, по данным Oxfam, многомиллионные состояния нажили 573 человека — то есть один новый миллиардер появлялся в среднем за каждые 30 часов. При этом общее состояние миллиардеров за два года после начала пандемии COVID-19 выросло больше, чем за предыдущие 23 года, вместе взятые. Совокупное богатство миллиардеров всего мира сейчас составляет 13,9% мирового ВВП — и это втрое больше, чем в 2000 году, когда соответствующий показатель составлял 4,4%, сообщает WION. 

Новое исследование Oxfam также показывает, что компании в энергетическом, продовольственном и фармацевтическом секторах, где в основном правят монополии, сейчас получают рекордную прибыль — однако заработная плата их сотрудников практически не меняется, несмотря на ухудшение условий уровня жизни и глобального роста цен, отмечается в статье. 

Статистика свидетельствует, что за последние два года состояния миллиардеров в сфере продовольствия и энергетики выросли на $453 млрд — то есть в среднем на $1 млрд каждые два дня. Пять крупнейших мировых энергетических компаний: BP, Shell, TotalEnergies, Exxon и Chevron — каждую секунду получают прибыль в размере $2600. При этом в продовольственной сфере появилось 62 новых миллионера, говорится в статье. 

Сначала пандемия COVID-19 и сопутствующий ей кризис, а теперь и резкий скачок цен на продукты питания и энергоносители стали «золотым дном» для богачей, которые сейчас собираются в Давосе, чтобы отпраздновать невероятный рост своих состояний за последние годы. В то время как прогресс в борьбе с бедностью и нищетой, которого удалось с трудом достичь за последние десятилетия, в итоге фактически исчез — и сейчас миллионы людей сталкиваются с невероятными трудностями, чтобы просто выжить в условиях резкого скачка цен, заявила в этой связи Габриэла Бухер, исполнительный директор Oxfam International. 

При этом богатства миллиардеров стремительно увеличились вовсе не потому, что они стали умнее или более усердно работают, подчеркнула она: «Простые рабочие работают гораздо усерднее, за меньшую плату и в худших условиях». По мнению Бухер, это объясняется тем, что богачи десятилетиями безнаказанно использовали различные лазейки в мировой системе, благодаря чему они смогли присвоить «шокирующее количество» богатств и ресурсов при помощи приватизации и полученных им монополий.

Они обходят налоговое регулирование и не соблюдают права обычных рабочих, пряча свои деньги в налоговых убежищах — и всё это обычно происходит при соучастии мировых правительств, подчеркнула исполнительный директор Oxfam. Представители этой международной благотворительной организации по борьбе с бедностью призвали в этой связи повысить налоги для богатых, чтобы можно было эффективнее помочь миллионам менее удачливых жителей нашей планеты, заключает WION.
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
WION Индия Азия
теги
Азия Африка бедность безработица бизнес Ближний Восток голод гуманитарная помощь Давос дотации Европа коронавирус кризис налоги ООН правительство финансы Швейцария экономика экономический кризис эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров