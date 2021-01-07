Клаус Шваб: пандемия показала — современный капитализм нужно переосмыслить

Основы неолиберальной, капиталистической идеологии, утверждающей, что «делом бизнеса является бизнес», должны быть пересмотрены, пишет известный экономист, основатель Давосского форума Клаус Шваб в своей статье для Der Standard. Как отмечает Шваб, пандемия коронавируса показала, что государство, бизнес и общество не могут по отдельности противостоять кризисам. Предприятия являются не только экономической единицей, но и социальным организмом, а следовательно, должны брать на себя больше социальной ответственности перед обществом.

Пандемия коронавируса вызвала колоссальный экономический и здравоохранительный кризисы, а также обострила такие проблемы, как неравенство и угрозы со стороны великих держав, пишет немецкий экономист Клаус Шваб в своей статье для Der Standard. По мнению Шваба, единственным приемлемым ответом на новые вызовы может быть попытка «нового начала» в области экономики, общества и политических систем.

Сейчас настало время переосмыслить систему, существовавшую до пандемии, не забывая при этом об определённых традиционных ценностях, считает автор. Как отмечает Шваб, за годы после окончания Второй мировой войны мир добился огромного прогресса в сфере искоренения бедности, снижения детской смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни и распространения грамотности. Основными причинами этого прогресса стали международное сотрудничество и мировая торговля; сейчас пришло время защитить и сохранить их.

Как пишет Шваб, необходимо продолжать инвестировать в технический прогресс, поскольку именно его плоды помогают бороться с текущим кризисом; сюда относятся и быстрая разработка вакцин, новые методы лечения и новые средства персональной защиты. Однако автор считает, что прочие черты современного общества необходимо переоценить. В первую очередь это касается неолиберальной идеологии: через приоритет свободного рынка происходит разложение прав трудящихся, а также снижается экономическая безопасность, возникает опасность создания транснациональных монополий и провоцируется разрушительная налоговая конкуренция. Следовательно, необходимо пересмотреть принципы торговли, налогообложения и правила конкуренции.

Кроме того, необходимо переосмыслить само понимание капитализма. Как отмечает автор, современный потребитель ожидает от компаний не только качественных товаров и услуг. Он также хочет, чтобы предприятия вносили свой вклад в общественное благосостояние. Шваб подчёркивает, что сейчас существует очень большой запрос именно на такой капитализм «нового типа».

Чтобы переоценить капитализм, необходимо переоценить роль предприятий, пишет Шваб. Нобелевский лауреат по экономике и сторонник неолиберализма Милтон Фридман считал, что «делом бизнеса является бизнес». Однако он не учёл, что любой бизнес является не только экономическим предприятием, но и социальным организмом.

Как пишет Шваб, пандемия коронавируса показала, что если государство, бизнес и общество действуют по отдельности, то они не могут противостоять столь масштабному кризису. Поэтому необходимо разрушить бастионы, разделяющие между собой эти три сферы, считает автор. Кроме того, следует увеличить усилия в направлении признания мнения и ценностей людей любого происхождения. Шваб подчёркивает, что каждый из людей имеет собственную идентичность, но также и является частью глобального сообщества с общими интересами и связанными судьбами.

Шваб отмечает, что «новое начало» не должно быть подобно революции или смене идеологии. Это будет лишь шаг в направлении создания более устойчивого мира, в котором некоторые основы современной системы будут заменены, некоторые отремонтированы, а некоторые укреплены.