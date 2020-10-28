Euronews: в условиях пандемии Европарламент решил взыскать всё причитающееся с бизнеса

Пандемия коронавируса вынуждает ЕС лучше собирать налоги, передаёт Euronews. Ежегодно деловые круги и крупные корпорации уходят от уплаты налогов с помощью лазеек в налоговом законодательстве, хотя эти деньги сейчас очень нужны для восстановления экономики. Поэтому Европарламент решил разобраться с этой проблемой и взыскать всё причитающееся, в первую очередь, с американских корпораций.

Ежегодно Европейский союз недополучает доходы на миллиарды евро из-за того, что деловые круги уходят от уплаты налогов с помощью законных, но не совсем честных методов. А эти деньги теперь очень нужны для экономического восстановления после пандемии.



Недавно в Европейском парламенте был создан подкомитет по налоговым вопросом. Он решил взыскать причитающееся с американского бизнеса.



ПОЛ ТАНГ, депутат из Нидерландов: Каждый должен платить свою справедливую долю, это фундаментальное правило. Нужно исправить несправедливость. Мы с вами платим налоги, так же как и большинство компаний. Но не платят налоги некоторые крупные корпорации, включая пять крупнейших в мире. Это американские технологические компании.



Крупные корпорации, как американские, так и европейские, пытаются оптимизировать — а точнее, свести к минимуму свои налоги. Для этого они используют лазейки в законах, предоставляют неверную и неполную информацию фискальным органам. Иногда эти корпорации переводят свои операции или прибыль в страны ЕС (в основном небольшие), которые предлагают более выгодный режим налогообложения.



ПОЛ ТАНГ: Первым делом нужно разобраться с уклонением от уплаты налогов. А некоторые

государства — члены ЕС стали инструментами для этого: это Люксембург, Ирландия и, конечно, моя страна — Нидерланды. Европарламент — единственное учреждение, которое осмеливается назвать эти страны. Они помогают корпорациям и богатым людям заниматься агрессивным налоговым планированием.



По оценкам Евросоюза, в результате ему недопоступает в год от 50 до 70 миллиардов евро. Зато отдельным странам удаётся поднять у себя деловую активность, привлекая на свою территорию или в виртуальном пространстве заокеанский бизнес. Профессор экономики университета бельгийского города Лёвен считает, что эту ситуацию может исправить введение единых для всего ЕС налогов.



ЭДУАРДО ТРАВЕРСА, профессор экономики: Государства-члены обязались осуществлять интеграцию своих хозяйств. Евросоюз в целом проводит единую экономическую политику. Но не может быть единой экономической политики без единой налоговой политики и единой корпоративной налоговой политики. Поэтому нам нужно пойти дальше в направлении налоговой интеграции в ЕС — и возможно, однажды установить единый европейский корпоративный налог.



«Чёрной дырой» для европейских финансов стала деятельность компаний с цифровыми бизнес-моделями. Налоговые ставки у них в среднем наполовину ниже, чем у традиционных компаний.



Налоговую систему нужно срочно адаптировать к изменяющейся экономике. Иначе, например, уйдёт из-под налогообложения огромная часть интернет-торговли, которая продаёт товары, поставляемые издалека, и едва присутствует на рынке ЕС.



Дата выхода в эфир 26 октября 2020 года.