Times: Минфин США поставил на паузу переговоры с Европой о корпоративном налоге

Министр финансов США Стивен Мнучин письменно уведомил своих коллег из Великобритании, Франции, Италии и Испании о том, что Америка намерена отложить переговоры о едином европейском налоге для цифровых гигантов из-за пандемии COVID-19. При этом глава Минфина подчеркнул, что в случае введения собственного налога в любой стране Соединённые Штаты примут ответные меры, пишет The Times.

Соединённые Штаты заявили, что намерены отложить переговоры с Великобританией и другими европейскими странами о введении глобальной системы, которая не даст техническим гигантам уклоняться от налогов, сообщает The Times.

Издание рассказывает со ссылкой на публикацию The Finantial Times, что глава Минфина США Стивен Мнучин направил письма министрам финансов четырёх европейских стран — Великобритании, Франции, Италии и Испании. В своих посланиях от 12 июня Мнучин отмечает, что переговоры зашли в тупик, и предупреждает об ответных мерах, если государства решат ввести собственные налоги.

Страны по всему миру разрабатывают реформы для обновления правил о межгосударственных корпоративных налогах, напоминает британская газета. Их цель — заставить крупные технические компании платить больше налогов в странах, где они продают товары и услуги, а не по месту регистрации их доходов — часто в этой роли выступают Ирландия и Нидерланды, где налоги ниже.

В своём письме Мнучин заявил, что пока США не могут согласиться с изменениями в глобальном налоговом законодательстве, потому что предложенные реформы в первую очередь затронут ведущие американские компании. Глава американского Минфина добавил, что хочет отложить переговоры до конца года, чтобы правительства стран мира могли сначала справиться с пандемией коронавируса и её экономическими последствиями. «США по-прежнему выступают против налогов на цифровые услуги и похожие односторонние меры, — добавил Мнучин. — Если страны решат собрать или ввести подобные налоги, США ответят соответствующими мерами».

В статье отмечается, что Великобритания ввела собственный налог на цифровые услуги в апреле. Он предполагает взимание торговой пошлины в размере 2% с таких компаний, как Facebook и Google, что принесёт в казну ₤1,5 млрд через четыре года. При этом правительство намерено упразднить этот налог, если запланированные реформы под руководством Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) смогут заставить все страны договориться о едином подходе.

Такие планы вызывают возмущение у американского правительства, пишет The Times. В январе Мнучин дал понять, что если Великобритания пойдёт на такой шаг, то США введут пошлины на импорт британских автомобилей. В этом месяце Вашингтон объявил, что анализирует британскую налоговую политику, чтобы понять, следует ли предпринимать «надлежащие меры для защиты бизнеса от дискриминации».